Jeu vidéo : la question écrite de Danielle Simonnet suscite une réaction du SNJV

La députée Danielle Simonnet (Ecologiste et Social) a adressé une question écrite au ministre de l'Industrie sur l'avenir de l'industrie française du jeu vidéo. Elle y alerte sur les difficultés économiques que traverse actuellement le secteur et interroge le Gouvernement sur l'évolution des dispositifs publics de soutien, en particulier le Crédit d'Impôt Jeu Vidéo (CIJV).

Dans sa question, la députée évoque les nombreuses suppressions d'emplois intervenues ces dernières années au sein de plusieurs studios français, la forte baisse des offres d'emploi observée depuis 2022 ainsi que les risques pesant sur les compétences et la pérennité de la filière. Elle estime que le secteur traverse sa plus grave crise sociale depuis plus de vingt ans et appelle à une approche structurelle associant davantage les représentants des salariés à l'attribution et au contrôle des aides publiques.

Le texte met également en cause le fonctionnement actuel du Crédit d'Impôt Jeu Vidéo, que la députée juge insuffisamment contrôlé, et demande au Gouvernement quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour soutenir durablement l'industrie.

Quelques semaines après la publication de cette question, le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), qui représente les entreprises françaises du secteur, a publié un communiqué contestant plusieurs des analyses formulées par la députée.

Le SNJV reconnaît la gravité de la crise que traverse actuellement l'industrie du jeu vidéo, mais souligne qu'elle s'inscrit dans un contexte mondial marqué par le ralentissement des investissements, le retrait des financements et les conséquences de la période de surinvestissement post-Covid. Selon le syndicat, cette situation ne peut être imputée au seul fonctionnement du dispositif français de soutien.

Le syndicat conteste également les critiques visant le Crédit d'Impôt Jeu Vidéo. Il rappelle que ce dispositif est instruit par le CNC et la Direction générale des entreprises, qu'il est conditionné au respect de la législation en vigueur, y compris du droit du travail, et estime qu'il a contribué à préserver la compétitivité de la filière française ainsi qu'à créer ou maintenir environ 2 500 emplois.

Concernant les propositions avancées par Danielle Simonnet, le SNJV juge qu'associer directement certaines organisations syndicales de salariés à l'instruction des aides publiques reviendrait à brouiller les rôles des différents acteurs de la filière. Il appelle au contraire à renforcer la stabilité réglementaire et fiscale, à moderniser le Crédit d'Impôt Jeu Vidéo, dont les modalités n'ont pas évolué depuis une dizaine d'années, et à poursuivre le soutien aux formations spécialisées.

Cet échange intervient dans un contexte où l'industrie française du jeu vidéo fait face à une contraction importante de ses recrutements et à plusieurs plans de restructuration. Au-delà des divergences exprimées sur les causes de cette crise et sur les réponses à y apporter, les différents acteurs s'accordent sur la nécessité de préserver la compétitivité de la filière et son écosystème de création.

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