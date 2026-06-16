Sylvie Le Maux prend la tête du Club Esport MEDEF, premier club dédié à l'esport au sein du réseau MEDEF

Le MEDEF de l'Est Parisien annonce la création du Club Esport MEDEF, premier espace dédié à l'esport au sein du réseau MEDEF, destiné à accompagner le développement de cette filière en France et à faire émerger une dynamique entrepreneuriale autour d'un secteur en pleine accélération.

Cette initiative est portée par Sylvie Le Maux, Vice-Présidente du MEDEF de l'Est Parisien, Figure reconnue du monde sportif français, elle apporte à cette initiative une expertise rare, à la croisée des enjeux institutionnels, économiques et sportifs. Nommée directrice de cabinet de la Fédération française de Danse en 2025 après avoir dirigé la Fédération Française d'escrime de 2020 à 2024 et créé l'Alliance Francophone d'Escrime, elle oeuvre depuis plusieurs années à faire reconnaître l'esport comme un sujet stratégique au plus haut niveau de l'Etat.

L'esport est aujourd'hui bien plus qu'un simple secteur de divertissement : c'est une industrie stratégique du numérique, de l'innovation, de l'événementiel et de l'économie créative. C'est une fierté nationale que nous n'utilisons pas, alors que la France dispose d'un véritable savoir-faire et d'entrepreneurs extrêmement innovants dans cette filière. Avec le Club Esport de Medef de l'Est Parisien, territoire de la jeunesse et de l'innovation, nous allons participer à la nécessaire structuration de cet écosystème, accompagner les entreprises et les territoires, et permettre à nos talents et à nos jeunes entrepreneurs de rayonner davantage à l'international"

déclare Bastien Brunis, Président du MEDEF de l'Est Parisien.

Un marché en très forte croissance !

Entre sport, numérique, innovation et économie, l'esport représente aujourd'hui un marché mondial en forte croissance, porté par des millions de pratiquants, des investissements massifs, des événements internationaux majeurs et des opportunités nouvelles pour les entreprises comme pour les territoires.

Avec le Club Esport MEDEF, le MEDEF de l'Est Parisien entend fédérer entreprises, collectivités, investisseurs, éditeurs, organisateurs, médias et institutions autour d'un cadre d'échange et d'expertise à vocation nationale, capable d'accompagner durablement cette transformation.

Le Club aura notamment pour mission de :

fédérer l'écosystème économique et institutionnel autour des enjeux de l'esport ;

accompagner les entreprises et les collectivités dans leurs projets et stratégies dans l'esport ;

identifier les opportunités économiques liées à la filière ;

renforcer le positionnement de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Stade de France comme territoires d'accueil majeurs des grands événements esportifs internationaux ;

porter la voix des entreprises et s'affirmer, au sein du réseau MEDEF, comme un interlocuteur économique de référence sur les enjeux liés à l'esport, en France comme à l'international..

L'esport correspond pleinement aux usages et aux loisirs des nouvelles générations. Il s'inscrit dans l'évolution des pratiques sportives et de divertissement, en combinant performance, engagement collectif et dépassement de soi. L'esport constitue également un levier d'innovation, de cohésion et d'attractivité pour les territoires comme pour les entreprises. C'est un secteur en plein essor, dans lequel la France a toutes les cartes pour jouer un rôle majeur. Je suis très heureuse d'assumer cette nouvelle responsabilité et de contribuer, avec l'ensemble des acteurs engagés, au développement structuré et ambitieux de la filière esport en France",

explique Sylvie Le Maux, Présidente du Club Esport MEDEF.

Un premier agenda d'actions dès cet été 2026

À l'occasion de l'Esport World Cup, le grand rendez-vous international réunissant plus de 2 000 joueurs, 200 clubs et 24 disciplines à Paris du 6 juillet au 23 août 2026, le Club Esport MEDEF lancera dès cet été ses premières tables rondes et rencontres privées.

Ces évènements réuniront organisateurs, joueurs professionnels, investisseurs, éditeurs de jeux, médias spécialisés et acteurs publics afin d'éclairer les grandes transformations de la filière et d'identifier les opportunités concrètes pour les entreprises françaises.