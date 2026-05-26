3e édition du Concours de cinématiques et de bandes-annonces de jeux vidéo du Festival d'Annecy 18 oeuvres sélectionnées pour vous faire voyager - Festival du 21 au 27 juin 2026 - Mifa du 23 au 26 juin 2026

Jamais deux sans trois, voici la sélection de cette troisième édition, poursuivant son périple dans les contrées où l'animation et le jeu vidéo entretiennent des liens fertiles. Le Mifa, en partenariat avec le Weird Market (Espagne), explore et approfondit les créations qui en sont issues.

Cette nouvelle édition apporte dans ses valises 18 oeuvres, parmi les 93 reçues en provenance du monde entier. Le voyage au coeur de ces imaginaires promet non seulement la diversité de la création animée, mais aussi des pépites qui mettent à l'honneur la force des alliances entre jeu vidéo et animation.

La sélection de cette année explore un écosystème visuel sans frontières, allant de la chaleur nostalgique de la 2D traditionnelle aux prouesses d'une CGI de pointe qui défie la réalité.

Au-delà des styles, c'est avant tout une question de narration. Cette sélection met en lumière aussi bien des chefs-d'oeuvre courts et percutants que des formats plus longs, flirtant avec les codes du court métrage cinématographique. Dans cet espace, des figures emblématiques comme Hideo Kojima et le réalisateur oscarisé Alberto Mielgo côtoient l'énergie disruptive des réalisateurs émergents les plus talentueux d'aujourd'hui.

Découvrez le trailer de la sélection 2026

La sélection 2026 sera projetée le mardi 23 juin à 17h15, en Salle de l'Europe (Mifa, Impérial Palace), suivie de la cérémonie de remise des prix.

L'année dernière, le brillant successeur de Heartsteel - Paranoia de Sauvage.TV, Blood Sweat & Tears de Fortiche Productions et Riot Games repartait avec le prix du jury. La compétition est rude : le jury professionnel distinguera à nouveau, parmi les 18 oeuvres en lice, celle qui en sera digne.

Conjointement à la projection, une Conférence Mifa explorera les collaborations de longue durée et le développement de relations pérennes entre animation et jeu vidéo.

Rendez-vous également jeudi 25 juin à 16h30 au Campus Mifa pour le Panel Talent dédié à Ankama, qui sera aussi mis en avant lors de la première Grande Exposition à la Cité internationale du cinéma d'animation.