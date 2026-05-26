La filière créative d'Angoulême se renforce avec Wizz Start, premier incubateur 100 % dédié au jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine Candidatures ouvertes du 27 avril au 29 juin 2026

À Angoulême, Magelis confirme son rôle de moteur des industries créatives en accompagnant le lancement de Wizz Start, premier incubateur 100 % jeu vidéo de Nouvelle-Aquitaine. Porté par Eurekatech et adossé à l'écosystème Magelis, ce programme gratuit accompagne pendant six mois six projets de studios émergents, avec un objectif : transformer des créations prometteuses en entreprises viables, capables de s'inscrire durablement dans la filière jeu vidéo. Les candidatures sont ouvertes depuis le 27 avril et se clôturent le 29 juin 2026.

Angoulême, territoire d'excellence pour l'image et le jeu vidéo

Avec plus de 30 studios, 200 entreprises, 15 écoles de l'image dont le Cnam-Enjmin, et des événements structurants : Game Conf, Spawn ! , Game Invest, Immersity…, Angoulême s'affirme comme l'un des pôles européens majeurs des industries créatives. Magelis joue un rôle central dans l'animation et le développement de ce tissu culturel et économique unique en France, en fédérant acteurs publics, privés et académiques autour d'une filière en pleine croissance.

C'est dans cet environnement que s'inscrit Wizz Start, porté par Eurekatech, technopole créée en 2018, dont la mission est d'accompagner les projets innovants et de soutenir les filières d'excellence du territoire. Le projet bénéficie également du soutien de Magelis qui ne se contente pas d'animer un écosystème créatif, mais contribue à créer les conditions concrètes d'émergence, de professionnalisation et de pérennisation des futurs studios de jeu vidéo.

Un incubateur unique en Nouvelle-Aquitaine

Wizz Start est, à ce jour, le seul incubateur entièrement dédié au jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, et l'un des rares en France à proposer un accompagnement aussi spécialisé. Le programme repose sur une articulation volontairement hybride entre entrepreneuriat et production et accueille 6 équipes pendant 6 mois, de fin septembre à fin mars, avec une centaine d'heures d'accompagnement par projet. Plus de 15 experts en activité interviennent sur des thématiques couvrant l'ensemble du cycle de développement : structuration juridique et comptable, modèle économique, stratégie de mise sur le marché, relations éditeurs et financeurs, marketing, relations presse et influenceurs.

Aucun frais d'entrée n'est demandé : le programme est intégralement financé dans le cadre du concours. Enfin, l'immersion dans l'écosystème joue un rôle déterminant. Rencontres avec des studios, visites d'entreprises, participation à des événements professionnels : autant de situations qui permettent d'ancrer les projets dans la réalité du secteur.

L'objectif affiché est clair : transformer des projets créatifs en studios viables, capables de sortir et commercialiser leurs jeux dans un secteur où 1 studio sur 3 se déclare aujourd'hui en difficulté financière (source : Baromètre SNJV 2024).

L'entrée dans Wizz Start repose sur un appel à candidatures ouvert du 27 avril au 29 juin. Sont analysés la qualité et l'originalité du jeu, la solidité de l'équipe, la clarté de la vision, le niveau de maturité (prototype, roadmap), ainsi que la capacité à mener le projet jusqu'à sa commercialisation.

Développer un bon jeu ne suffit plus. Les studios doivent aussi maîtriser les réalités économiques du secteur",

explique Ludivine Brulon Slawinski, responsable du programme.

Des résultats concrets : de l'incubation à l'international

La promotion 2025 (l'incubateur a été créé en 2023 mais n'était pas intégralement dédié au jeu-vidéo, il s'agit de sa première édition sous cette forme) illustre le potentiel du programme. Topotes Studio, issu de la deuxième promotion, a réuni près de 50 000 euros sans capital de départ initial, via une campagne Kickstarter couronnée de succès (25 000 €) et une Epic MegaGrant d'Epic Games (30 000 $). Le jeu Ambroise Niflette et la cloche pommée totalise déjà plus de 30 000 wishlists sur Steam, sans démo disponible. Le studio a été officiellement créé en octobre 2025.

Le programme Wizz offre la possibilité de concrétiser ses ambitions créatives. Les rencontres avec les mentors et autres professionnels de l'industrie nous ont permis d'apprendre en 6 mois ce que nous aurions appris en 3 ans, et d'éviter des erreurs qui auraient pu mettre en péril notre activité"

complète Yoann D'Orlandi, Président de Pazzaz Studio.

Wizz Start s'appuie sur le soutien de partenaires publics et privés engagés dans la filière : Crédit Agricole Charente Périgord, SO·Games, Cnam-Enjmin, Magelis et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Accès au programme

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