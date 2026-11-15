The Blood of Dawnwalker - L'artbook officiel du jeu Sortie le 22 octobre 2026 (Matthew Pellet, 21 x 29,7 cm, 29,90 euros)

Plongez-vous dans l'univers surnaturel de The Blood of Dawnwalker grâce à cet ouvrage officiel superbement illustré.

L'Europe du XIVe siècle. Dans une contrée dévastée par des conflits sanglants, la Mort noire vient chercher les survivants.

Un moment de faiblesse... Il ne leur en fallait pas plus.

Les vampires émergent des ombres pour s'emparer de ce qui leur a éludé des siècles durant : la liberté et le pouvoir qui en découle. D'autres créatures de la nuit leur emboîtent le pas. Les légendes deviennent réalité et changent le cours de l'histoire.

Vous incarnez Coen, un jeune homme changé en Vespéral : ni tout à fait humain ni tout à fait vampire, entre le monde du jour et le royaume de la nuit. Défendez votre humanité ou drapez-vous dans vos pouvoirs maudits pour sauver votre famille. Quel que soit votre choix, la question demeure : êtes-vous prêt à payer de votre âme le salut de vos proches ?

Cet ouvrage dévoile les coulisses du périple de Coen, avec des entretiens et des croquis exclusifs retraçant la création de ce monde sombre et complexe rempli de monstres, de personnages et de décors extraordinaires.

Grâce à ses nombreuses illustrations, du concept art aux dessins finaux, ce livre ravira les adeptes de l'art vidéoludique et des univers médiévaux, surnaturels et de fantasy.

Commander cet ouvrage

Titre : The Blood of Dawnwalker - L'artbook officiel du jeu

Auteur : Matthew Pellet

Editeur : Mana Books

Commander : sur Amazon