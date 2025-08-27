Les Indie Game Awards reviennent en décembre, les candidatures sont ouvertes De nouvelles catégories, des voix internationales et le vote des fans sont dévoilés pour la deuxième cérémonie annuelle alors que les nominations sont ouvertes

Les Indie Game Awards, la cérémonie dédiée à la célébration de l'excellence dans le domaine des jeux indépendants, reviennent en décembre pour leur deuxième édition annuelle. La saison 2025 des IGA démarre officiellement aujourd'hui avec la révélation de nos catégories élargies, ainsi que l'ouverture des soumissions de nominations.

Fondés sur une véritable collaboration, les IGA visent à réunir les voix de l'ensemble de la scène indépendante, y compris les médias spécialisés dans les jeux vidéo, les créateurs de contenu, les salons consacrés aux jeux vidéo et les professionnels du secteur. La nouveauté 2025 réside dans les catégories spécialisées sélectionnées par nos partenaires du Latin American Games Showcase, du Southeast Asian Games Showcase, du Black Voices in Gaming, du Frosty Games Fest et du Playtopia Festival.

Outre un large éventail de catégories générales, les catégories principales qui reviennent sont "Industry Impact" (Impact sur l'industrie) et "The Mohammad Fahmi Storyteller Award" (Prix Mohammad Fahmi du conteur). Parmi les nouvelles catégories principales, on trouve "Indie Trendsetters" (Les pionniers indépendants), qui récompense cinq développeurs indépendants qui viennent de se lancer avec des projets ambitieux, des game jams ou des démos. De plus, la communauté indépendante au sens large aura la possibilité de donner son avis en votant dans des catégories spécifiques à chaque genre, qui ouvriront en novembre.

La cérémonie inaugurale a dépassé les 100 000 vues sur toutes les plateformes et a été unanimement saluée pour l'attention sincère qu'elle porte aux personnes qui se cachent derrière les jeux que nous aimons tous. Au coeur de la cérémonie se trouvent les développeurs eux-mêmes, dont la créativité et les contributions au monde du jeu vidéo restent au centre de l'attention. Ce même esprit se poursuit en 2025, alors que les IGA s'étendent davantage pour mettre en lumière un éventail de voix plus international et plus diversifié.

Les candidatures sont désormais ouvertes dans toutes les catégories et le resteront jusqu'au 30 septembre à 23 h 59 (heure de l'Est). Les développeurs, éditeurs et représentants sont invités à soumettre leurs jeux via le site officiel des Indie Game Awards. La date des Indie Game Awards 2025 sera dévoilée lors du Six One Indie Showcase le 18 septembre, tandis que la liste complète des nominés, des présentateurs et des juges sera annoncée en novembre 2025.

Plus d'informations et inscriptions