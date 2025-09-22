ICC Immersion Etats-Unis - Jeu vidéo - Candidatez avant le 30 septembre

Vous êtes un studio ou une entreprise française du jeu vidéo ? Candidatez pour ICC Immersion Etats-Unis, un programme exclusif pour accélérer votre développement sur le premier marché mondial du jeu vidéo.

Le programme inclut une préparation au marché en ligne (déc. 2025 - janv. 2026 ) et une immersion de 8 jours en Californie (mars 2026) où les participants peuvent rencontrer avec des acteurs majeurs à Los Angeles et participer à la Game Developers Conference (GDC) à San Francisco, l'événement international incontournable du secteur.

Grâce au plan France 2030, le reste à charge pour les TPE/PME est compris entre 7 000 et 8 000 € HT, incluant voyage, hébergement et accès à la GDC.

Candidatez ici avant le 30 septembre 2025 et saisissez cette opportunité unique !

