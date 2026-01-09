La Bourse Jeux Vidéo est en danger

Une nouvelle année commence et les enjeux sont plus que jamais cruciaux pour la Bourse Jeux Vidéo (BJV.)

Nous avons encore quelques jours afin de réunir un peu plus de 40 000€ car nous sommes dans une posture difficilement supportable, avec des arriérés de paiement à régler. Voici un message posté durant les fêtes de fin d'année et qui résume la situation :

Depuis 2020, votre soutien a permis de financer les études de près de 25 jeunes, pendant 2 à 5 ans de scolarisation et de mettre en connexion plus de 200 étudiant-es avec des professionnel-les du secteur.

Tandis que Chakib (que nous suivons depuis 2020) vient de montrer Black Hole Production et est devenu un des encadrants et aussi soutien du programme via son studio,

June vient d'achever ses études et s'embarque sur un projet personnel dont iel dépeindra les contours en temps voulu.

Théo quant à lui entame sa première année à CNAM-Enjmin après avoir été soutenu durant les 4 dernières années où il réalisait ses études à distance,

enfin Kenza et Océane ont rejoint toutes deux une entreprise du secteur du jeu vidéo et Victoria que nous soutenons depuis la rentrée 2021 continue en cinquième année à l'école Rubika en Management et Game Art.

Quelques autres témoignages d'actuel-les et d'ancien-nes boursier-es ici.

La BJV, c'est plein d'histoires comme celles-ci, mais aussi quelques abandons ou réorientations, parce que le secteur est ce qu'il est. Un domaine en crise, exigeant et parfois peu compréhensif des particularités de chacun-e. C'est 1 étudiant-e sur 5 qui ne trouvera pas de travail dans le secteur du jeu vidéo à la fin de notre programme. En tant que bénévoles, nous faisons le maximum pour garder contact avec les ancien-nes, réfléchir à des alternatives le cas échéant, mais aussi de garder des liens forts avec les actuel-les cinq bénéficiaires du dispositif, bien que ce ne soit pas toujours tâche aisée. Et les fonds que nous collectons en ce moment serviront non seulement à financer leurs études en cours, mais aussi, comme je l'évoquais, un passif lourd qui est lié au manque de financement qui se réduit chaque année, de plus en plus. Nous ne voulons pas faire défaut. Nous avons donc besoin du moindre euro, afin de revenir à une situation assainie, mais aussi de pouvoir accompagner de nouvel-aux bénéficiaires à partir de la rentrée prochaine.

Si vous souhaitez nous soutenir à nouveau ou relayer le message, il suffit de cliquer sur…

Le lien de la collecte en cours, à relayer

ou bien de nous contacter directement afin que nous vous transmettions nos coordonnées bancaires. Rappelons que chaque don est l'occasion de bénéficier d'un reçu fiscal, permettant un abattement sur vos impôts annuels (60% du don d'entreprise, 66% pour un particulier.)

Vous pouvez aussi devenir mentor-es ou bénévoles plus généralement quant au cadrage du dispositif et la recherche de fonds, n'hésitez pas à nous faire signe si ces missions bénévoles vous intéressent. Autrement vous pouvez toujours parler de nous autour de vous ou sur les réseaux sociaux, on en a besoin.

En tous les cas, je vous remercie de nous avoir lu, soutenu et je vous souhaite une formidable année 2026 et nous avons hâte de vous retrouver lors des prochains événements du secteur.

Jehanne, Cédric et Mickaël,

co-fondateur-rices de la Bourse Jeux Vidéo