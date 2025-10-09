Pixi Contest : Concours national pour créateurs de jeux vidéo indépendants Révéler les talents du jeu vidéo indépendant

Un tremplin pour les créateurs de jeux vidéo indé

Le Pixi Contest est un concours national gratuit, ouvert à tous les créateurs de jeux vidéo indépendants : étudiants, jeunes studios, autodidactes.

Organisé par Pixel Players, il met à l'honneur les prototypes, démos et vertical slices les plus prometteurs.

Finalistes, tournée publique, remise de prix, accompagnement… tout est fait pour donner vie à votre vision.

€5 000+ de récompenses

2 prix : Pixi Award & Public Award

100% bienveillant

5+ événements

Conditions de participation

Le concours est ouvert aux créateurs indépendants de tous horizons. Aucun frais d'inscription, aucune obligation de structure : seul compte votre projet, sa qualité et sa capacité à toucher les joueurs.

Qui peut participer ?

Créateurs indépendants (solo ou en équipe)

Jeux en développement ou distribués pour la première fois en 2025 ou 2026

Prototypes, démos ou vertical slices jouables sur PC (ou via build Web)

Bonus de sélection pour les projets créés en Centre-Val de Loire

Concours 100 % gratuit, ouvert à tous

Plus d'informations sur le site officiel