Sbarter parie sur un protocole Web3 pour le jeu vidéo compétitif Du fun supplémentaire pour les joueurs, des sources de revenus sécurisées pour les éditeurs et une opportunité de confiance pour les investisseurs

Sbarter annonce aujourd'hui son entrée sur le marché du jeu vidéo avec le premier protocole spécialement conçu pour des affrontements en ligne basés sur les compétences.

Alors que l'industrie mondiale du jeu vidéo a généré 182,7 milliards de dollars1 en 2024, les modèles de monétisation traditionnels sont aujourd'hui saturés. Face à ce constat, Sbarter a décidé de créer une toute nouvelle catégorie de revenus : des affrontements en ligne conformes, basés sur les compétences, conçus pour être équitables et ludiques pour les joueurs et sécurisés pour les éditeurs.

Amusant, équitable et légal : une nouvelle dimension compétitive pour les jeux

Sbarter redéfinit les affrontements dans les jeux vidéo en permettant aux joueurs de placer des mises modestes, basées sur leurs compétences, tout en jouant à leurs jeux préférés, entre amis, en famille ou entre adversaires. Les résultats sont déterminés uniquement par les performances des joueurs, les gagnants recevant des paiements instantanés via des contrats intelligents basés sur la blockchain. Les éditeurs agissent comme des oracles neutres, vérifiant les résultats des matchs et percevant des commissions sans perturber le jeu ni l'économie des jeux. Administrée par une association suisse à but non lucratif, Sbarter intègre la conformité dès le départ, avec des contrôles KYC/AML obligatoires, un géo-repérage et des mesures de sécurité qui bloquent les utilisateurs de moins de 18 ans et restreignent les zones géographiques.

L'industrie du jeu vidéo cherche de nouvelles façons d'engager les joueurs au-delà des modèles de monétisation traditionnels. Sbarter répond à ce besoin en proposant un protocole ludique et conforme, bénéfique à la fois pour les joueurs, les éditeurs et les investisseurs",

a déclaré Alessandro Fried, président de Sbarter.

"Nous ne nous contentons pas d'ajouter des récompenses : nous redéfinissons l'économie du jeu vidéo avec un système respectueux des éditeurs et des joueurs."

Soutenu par des vétérans de l'industrie, conçu pour évoluer

Développé depuis 3 ans par une équipe internationale de plus de 40 professionnels, Sbarter bénéficie du soutien de dirigeants et de conseillers expérimentés chez EA, Microsoft, Sony PlayStation, Sportradar, NetEnt, Sega et Universal Music. Leur expertise combinée garantit que le protocole est non seulement innovant, mais aussi prêt à être utilisé par les autorités de régulation et conçu pour une évolutivité mondiale.

Membre du board Sbarter : Pierre Cardon - Dominique Cor - Ulrich Harmuth - Alessandro Fried - Godwin Schembri

Levée de fonds : un tour de table de 40 millions d'euros est désormais ouvert

Sbarter a finalisé avec succès ses financements de pré-amorçage et d'amorçage. L'entreprise ouvre désormais une levée de fonds de série A de 40 millions d'euros, offrant 6 milliards de jetons SBT (Sbarter) dans le cadre d'une vente réglementée de 14 milliards de jetons (56 % de l'offre totale). Ces fonds stimuleront la croissance du réseau auprès des éditeurs et des créateurs, augmenteront significativement la base d'utilisateurs de Sbarter et accéléreront le développement de produits innovants.

Un regard vers l'avenir

Sbarter vise jusqu'à 10 millions d'utilisateurs au cours de ses cinq premières années d'existence, se positionnant ainsi comme une nouvelle référence pour des affrontements conformes et basés sur les compétences. Le jeton SBT est conçu pour soutenir cet écosystème et assurer une croissance transparente et évolutive.

Le soutien solide que nous avons déjà reçu montre que les investisseurs partagent notre conviction : l'industrie du jeu vidéo a besoin d'un acteur de confiance pour encadrer des affrontements entre joueurs. Ce nouveau financement nous permettra d'accélérer notre croissance, de renforcer nos opérations de conformité et de proposer un protocole non seulement prêt pour une adoption mondiale, mais aussi conçu pour rendre la compétition plus ludique pour tous",

a déclaré Alessandro Fried, président de Sbarter.

"Nous ne nous contentons pas de créer un protocole, nous posons les bases d'une nouvelle économie du jeu vidéo. Cette levée de fonds va au-delà du simple apport de capitaux ; il s'agit de réunir des partenaires qui souhaitent façonner l'avenir du jeu vidéo ludique, équitable et axé sur les compétences."

Sbarter est prévu pour le premier trimestre 2026.

Plus d'informations.