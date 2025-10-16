ICC Immersion : appels à candidatures pour l'Australie 2e édition et le Brésil

ICC Immersion se déploie pour une seconde édition en Australie, et pour la première fois au Brésil, deux territoires identifiés comme riches en opportunités pour les industries culturelles et créatives françaises

Mis en oeuvre par l'Institut français et Business France en étroite articulation avec le réseau culturel français à l'étranger, ICC Immersion, programme d'internationalisation des industries culturelles et créatives du plan France 2030, s'adresse aux entrepreneurs culturels qui portent un projet innovant et souhaitent le développer à l'international sur un marché cible.

Conçu en trois étapes, ICC Immersion offre aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie des marchés ciblés, un accompagnement dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et des contraintes des marchés locaux, et organise leur immersion au sein de l'écosystème local permettant de susciter les opportunités d'affaires.

À la suite du succès de la première édition, ICC Immersion Australie proposera pour cette deuxième édition un programme intense de visites culturelles, rencontres professionnelles et séquences de networking à Sydney, Melbourne et Brisbane. Selon les secteurs d'activité des entreprises lauréates, une participation est prévue aux trois événements phares suivants : le Remix Summit Sydney 2025, Rising Melbourne et Vivid Sydney.

ICC Immersion Brésil proposera une participation au salon Rio2C de Rio de Janeiro, événement professionnel majeur des industries culturelles et créatives en Amérique latine. Des déplacements à São Paulo, Brasilia ou Salvador seront également prévus en fonction de votre secteur d'activité.

Pour plus d'informations sur les programmes, inscrivez-vous aux webinaires d'information :