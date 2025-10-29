Game France : quand l'innovation tricolore séduit le monde

En 2025, l'industrie française du jeu vidéo traverse une période de transition, mais reste plus que jamais à l'avant-garde. Le dynamisme créatif tricolore, incarné par les 575 studios hexagonaux, continue de rayonner à l'international.

Les réussites "made in France" se multiplient et ont totalement relancé un secteur tricolore mis en difficulté par la période Covid. Le lancement de Clair Obscur : Expédition 33, développé par Sandfall Interactive à Montpellier, a marqué les esprits avec plus de 5 millions de ventes en quelques mois et une couverture médiatique mondiale. Quelques semaines plus tard, le studio parisien Sloclap créait la surprise avec Rematch, son jeu de football en ligne ayant attiré un million de joueurs en 24 heures.

Ces succès, salués lors du Game Camp 2025 à Lille, démontrent la capacité des créateurs français à séduire la scène internationale et à rassurer les investisseurs.

L'écosystème français demeure riche et diversifié. Les grands studios poursuivent leur rôle moteur, tandis qu'une multitude de structures indépendantes multiplient les projets originaux, portés par l'entraide et la solidarité d'une communauté jeune, inventive et soudée.

Cette vitalité repose sur un héritage culturel fort et un savoir-faire reconnu, que viennent renforcer des formations d'excellence et un tissu d'événements fédérateurs. Le crédit d'impôt jeu vidéo, prorogé jusqu'en 2031, reste un levier essentiel de compétitivité et d'innovation, à l'origine de nombreux succès du jeu vidéo tricolore, à l'image du jeu Clair Obscur : Expédition 33 qui a pu pleinement en bénéficier.

Game France : un label fédérateur, essentiel à l'ensemble de l'écosystème

Pour accompagner cette effervescence, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) joue un rôle déterminant. Sa mission : soutenir le développement économique et artistique de la filière du jeu vidéo, devenue un pilier à part entière de l'image animée française.

Pauline Augrain, directrice du numérique au CNC, revient sur cette mission essentielle :

Comment le CNC définit-il aujourd'hui sa mission en matière de soutien au jeu vidéo ?

Le CNC est la maison du cinéma et de l'audiovisuel, et plus largement de l'image animée donc aussi celle du jeu vidéo. Sa mission est d'accompagner le développement économique et artistique de cette filière d'avenir. Les jeux vidéo ont trouvé leur place au CNC à l'époque du multimédia dans les années 90.

Des jeux emblématiques comme Versailles 1685 : complot à la cour du Roi Soleil (1996), étaient déjà soutenus par le Centre, qui a toujours fait évoluer ses dispositifs en même temps que les usages et l'apparition de nouvelles formes créatives.

Des soutiens spécifiquement dédiés au jeu vidéo existent depuis 2003, date du lancement de l'aide à la préproduction. Un long chemin a donc été parcouru en un peu plus de 20 ans.

Aujourd'hui, le CNC répond à l'ensemble des besoins de la filière à travers deux dispositifs principaux. Le Crédit d'Impôt Jeu Vidéo, qui permet aux studios de création en de défiscaliser 30% des coûts de production Et le Fonds d'aide au jeu vidéo, qui bénéficie plus particulièrement aux jeunes studios, aux auteurs, favorisant la prise de risque créative."

Comment le CNC encourage-t-il la diversité culturelle et la représentation française / européenne dans les jeux vidéo ?

Le CNC défend la liberté de création et la diversité culturelle dans le jeu vidéo à travers l'ensemble de ses dispositifs de soutien financier à la production d'oeuvres. Le Crédit d'impôt jeu vidéo s'adresse exclusivement à des studios européens et fixe un cap en termes d'ambition culturelle. Pour être agréés, les jeux doivent atteindre un nombre minimum de points au barème ''culturel'', garantissant originalité et innovation.

En complément, le Fonds d'aide au jeu vidéo accompagne des productions audacieuses et singulières, sélectionnées par une commission d'experts présidée par le metteur en scène Thomas Jolly. Des aides sont attribuées à des auteurs en phase d'écriture, et à des studios de développement en phase de préproduction ou de production. Ce dispositif accompagne des productions originales, singulières, innovantes, audacieuses. Cette ambition créative est également un moyen de se démarquer sur un marché ultra concurrentiel et de viser un succès commercial. C'est grâce à ces dispositifs qu'ont pu émerger des oeuvres remarquées comme Chants of Sennaar ou Clair Obscur : Expedition 33."

Comment le CNC accompagne-t-il les studios français dans leur internationalisation ?

L'édition 2025 de la Paris Games Week accueillera pour la première fois un pavillon Game France, vitrine du meilleur du jeu vidéo français. Cette initiative s'inscrit dans un ensemble d'actions coordonnées par le CNC pour renforcer la visibilité de la filière à l'étranger.

La marque Game France, opérée par le CNC, promeut l'écosystème français sur les grands salons internationaux et organise des opérations de type business tour afin de favoriser les collaborations entre studios français et partenaires étrangers. Aux côtés de Business France, de la Direction Générale des Entreprises, de Bpifrance, de l'Institut Français et des organisations professionnelles comme le SELL et le SNJV, le CNC oeuvre à faire du jeu vidéo français une référence mondiale."

En 2025, le jeu vidéo français démontre une résilience exemplaire. Plus qu'un simple label, Game France symbolise la volonté d'impulser une vraie démarche collective pour le secteur, mixant volonté d'internationalisation de nos pépites et attractivité des grands acteurs mondiaux en France. Game France montre à voir le meilleur du jeu vidéo français : innovation technologique, qualité de production et richesse culturelle.

Des studios aux écoles, des créateurs aux chercheurs, toute la filière partage une même ambition : faire du jeu vidéo français un modèle d'excellence et d'influence à l'international.

