La nostalgie au pouvoir : rétro-gaming & remasters captivent toujours

En 2025, la nostalgie s'impose comme un moteur puissant de l'industrie vidéoludique. Ce qui fut longtemps considéré comme un marché de niche est désormais un pilier stratégique pour les éditeurs, entre remakes ambitieux, remasters soignés et rééditions rétro. Le rétro-gaming dépasse la simple évocation du passé : il structure les usages, les récits, et même l'économie du jeu vidéo contemporain.

Selon une étude publiée en septembre 2025, 90 % des joueurs ont joué à au moins un remake ou remaster au cours des 12 derniers mois, et 85 % d'entre eux n'avaient jamais joué au jeu original. Ces chiffres confirment que la nostalgie séduit autant les joueurs historiques que les nouvelles générations curieuses de découvrir des classiques modernisés.

Les remakes et remasters permettent aux studios de capitaliser sur des licences emblématiques, avec des coûts et des risques moindres que la création de nouveaux AAA. En parallèle, ces productions ravivent des récits fondateurs, tout en les adaptant aux standards actuels en termes de graphismes, gameplay et accessibilité. C'est une manière de relier les générations autour d'un patrimoine vidéoludique commun.

Mais si cette dynamique fonctionne, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans une prise de conscience culturelle plus large : celle de la nécessité de préserver la mémoire du jeu vidéo comme un véritable pan de notre histoire contemporaine.

Le jeu vidéo est aujourd'hui reconnu comme un patrimoine culturel à part entière en France ",

rappelle Philippe Dubois, le président de l'association MO5, acteur majeur de la conservation du jeu vidéo.

"Cette légitimité se renforce grâce à l'action d'institutions comme la BnF et des associations comme la nôtre. Il suffit de voir l'intégration du jeu vidéo dans les musées, les universités ou même les décorations honorifiques : Muriel Tramis et Eric Chahi, membre de MO5, deux figures majeures du secteur, sont aujourd'hui décorés par l'Etat. Muriel Tramis nommée Chevalier de la Légion d'honneur et Eric Chahi distingué de l'ordre national du Mérite"

Au-delà de l'objet ludique, le jeu vidéo est aussi un témoin des évolutions technologiques, sociétales et culturelles. Il reflète les espoirs, les tensions et les aspirations d'une époque.

Le jeu vidéo fait partie de notre culture au sens large. Il reflète nos avancées philosophiques, notre rapport à l'écologie ou à la technologie",

explique MO5.

"Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo ''made in france'' représente le meilleur moyen de diffusion de notre culture française. Il est même devenu mondialement le bien culturel le plus consommé. Conserver son histoire, c'est aussi préserver une part essentielle de notre mémoire collective."

L'association MO5 oeuvre depuis plus de 20 ans à cette transmission intergénérationnelle. Elle archive, restaure et expose une vaste collection de consoles, jeux, accessoires et documents, accessibles aux chercheurs, au grand public et aux passionnés. Chaque année, elle organise des dizaines d'expositions à travers la France.

Notre mission, c'est la préservation et la rejouabilité. Nous permettons aux jeunes générations de découvrir les sensations originales du jeu, manette en main",

souligne l'équipe.

"Et ce n'est pas qu'un geste nostalgique : c'est une façon de comprendre l'évolution des pratiques, des récits et des technologies."

Sur les salons, les stands MO5 attirent un public multigénérationnel, preuve que le rétro-gaming rassemble au-delà des seuls nostalgiques.

Le plaisir immédiat des gameplays simples, que ce soit par exemple pour les jeux type Pong Tetris, Mario, Pac-Man, séduit encore aujourd'hui. Ce sont des mécaniques indémodables, accessibles à tous, qui expliquent leur présence constante sur les nouvelles plateformes."

Cette passion pour les classiques influence désormais directement les choix des grands éditeurs. De Final Fantasy VII Remake à Resident Evil 4, en passant par The Legend of Zelda : Link's Awakening, les studios multiplient les réinterprétations, modernisant sans effacer.

Le rétro façonne les choix éditoriaux car il permet d'expérimenter de nouvelles choses avec de nouvelles technologies, tout en exploitant des licences déjà connues et appréciées du public.",

explique Philippe Dubois.

"C'est une tendance qui valorise la mémoire collective et favorise l'innovation par le respect des codes du passé."

Cette boucle entre passé et présent, entre mémoire et innovation, semble appelée à durer. Selon le cabinet M. les remakes et remasters devraient rester un pilier de l'industrie au moins jusqu'en 2026, voire au-delà.

Preuve de cet engouement, l'association MO5 présentera cette année encore son Musée du Jeu Vidéo à la Paris Games Week. Au programme : 30 ans de PlayStation et de Rayman, des consoles emblématiques (Atari 2600, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Saturn, Jaguar…), des jeux cultes jouables sur place, des conférences, un DJ set rétro en complément de conférences sur l'histoire du jeu vidéo, Lives et des concours avec de nombreux lots à gagner.

Nous voulons que petits et grands retrouvent le plaisir de jouer, ensemble, à des jeux qui ont marqué l'histoire du média. C'est une manière de partager la culture jeu vidéo, de la faire vivre, et de la transmettre."

A voir sur la PGW 2025 (Hall 1)

Le Musée du Jeu Vidéo MO5 à la Paris Games Week Plongez dans l'univers du rétrogaming avec l'association MO5, fêtez les 30 ans de PlayStation et Rayman, consoles mythiques, jeux cultes et héros légendaires à jouer ! Conférences, concours et DJ rétro vous attendent pour un voyage interactif et nostalgique, à partager en famille ou entre passionnés.