Game Side Story dévoile une toute nouvelle version de son site

Le média indépendant Game Side Story dévoile aujourd'hui une toute nouvelle version de son site, entièrement repensée sur le plan visuel et technique, afin de poursuivre sa mission : offrir un regard curieux, exigeant et bienveillant sur le jeu vidéo "indépendant, mais pas que".

Fondé en 2011 par William Bertin, Game Side Story s'est imposé comme un acteur singulier du journalisme vidéoludique francophone. Dès ses débuts, le site a défendu une approche de curation et de découverte, s'intéressant aussi bien aux créations indépendantes qu'aux productions plus établies, dans un esprit d'exploration et de transmission.

Nous avons toujours voulu parler des jeux autrement, avec sincérité, sans hiérarchie de valeur entre les créateurs. Cette nouvelle version perpétue cette philosophie tout en modernisant l'expérience des lecteurs et des auteurs",

explique Wililam Bertin, fondateur du site (à gauche sur la photo).

Après plus d'une décennie d'articles, de chroniques et de rencontres, la rédaction s'est renouvelée sous la direction de Xavier Larrey, actuel rédacteur en chef. Le site continue d'accueillir de nouvelles plumes et de nouveaux formats, tout en restant fidèle à l'esprit d'origine : curiosité, passion et exigence.

La refonte, développée en interne, propose un design modernisé, une navigation plus fluide, un affichage optimisé des visuels, et une meilleure mise en valeur des podcasts et contenus multimédias. Cette évolution s'accompagne d'une volonté claire : rendre la lecture plus agréable tout en facilitant la découverte des jeux et des créateurs.

Game Side Story, c'est aujourd'hui :

Une rédaction bénévole, animée par la passion et la curiosité.

Des analyses et tests centrés sur les intentions créatives plutôt que sur la simple actualité.

Une archive riche de plus de 5 000 articles retraçant quatorze années de création indépendante.

"Quand William m'a contacté pour écrire sur GSS, je traversais une crise existentielle sur le journalisme jeu vidéo. Arriver au sein de la rédac de GSS, ce fut comme une petite libération pour moi : pouvoir parler de ce qu'on veut, comme on l'entend, sans SEO, sponso ou investisseur. Il y a juste nous, joueurs passionnés, voulant parler de ce médium dans sa globalité, en mettant un peu les petits en avant - ou en tout cas, les oubliés (mais pas que ! ). Ce fut naturel pour moi de m'investir dans ce projet dans lequel je me retrouve totalement, et je remercierai toujours William pour l'opportunité. Et surtout, tous mes collègues, qui me font confiance au point de me donner eux-mêmes la casquette de rédac chef. Malgré tout, j'ai toujours préféré une hiérarchie horizontale, où chacun des membres de l'équipe apporte une pierre à l'édifice et a autant d'impact que moi dans les décisions (et je m'y tiens, vous pouvez leur demander). Je suis très fier de faire partie de cette équipe depuis 2021, qui s'agrandit et apporte toujours plus de contenu intéressant, à découvrir sur cette nouvelle Une très jolie. Cette nouvelle version du site va venir avec de nouvelles choses dans le futur, et on espère que ça vous plaira."

Xavier Larrey, rédacteur en chef (à droite sur la photo).

Plus d'informations