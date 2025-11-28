Projet important d'intérêt européen commun "Intelligence artificielle" : le Gouvernement lance un appel à manifestation d'intérêt

En résumé

Le Gouvernement lance un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner des projets français en vue du futur PIIEC "Intelligence artificielle", une initiative européenne stratégique visant à structurer une chaîne de valeur commune en IA. Ouvert jusqu'au 30 janvier 2026, cet appel doit préparer la participation française et soutenir des projets de R&D et d'innovation à fort impact technologique. L'initiative s'inscrit dans la stratégie nationale et européenne de souveraineté numérique et implique treize Etats membres de l'UE.

Le communiqué officiel

Afin de structurer la participation de la France à un futur projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) dédié à l'intelligence artificielle, les ministres Roland Lescure et Anne Le Hénanff lancent un appel à manifestation d'intérêt ouvert jusqu'au 30 janvier 2026 pour sélectionner des projets nationaux dans le but de structurer une réflexion nationale autour de cette initiative européenne

Roland Lescure, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique :

Je me félicite du lancement de cet appel à manifestation d'intérêt essentiel qui va directement contribuer à faire de la France l'une des plus grandes puissances mondiales de l'intelligence artificielle."

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, déclare :

Avec ce projet majeur, l'Europe franchit une nouvelle étape pour se doter de champions dans l'intelligence artificielle. Je souhaite que la France continue à y jouer un rôle moteur : cet appel à manifestation d'intérêt contribuera directement à renforcer notre souveraineté numérique, française et européenne. J'invite l'ensemble des acteurs français de l'IA à saisir cette opportunité."

Avec la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, soutenue par le plan France 2030, la France s'est fixée pour objectif de figurer parmi les leaders mondiaux de l'IA. Porter cette ambition à l'échelle européenne s'inscrit dans la continuité des politiques menées ces dernières années. Ainsi, ce PIIEC constitue une avancée majeure pour soutenir l'émergence et la structuration d'une chaîne de valeur européenne de l'IA dans laquelle les acteurs français seraient particulièrement bien positionnés, et renforcer la compétitivité et la souveraineté technologique de l'Europe.

Fruit d'un dialogue entre treize Etats-membres de l'Union européenne dans le cadre du Plan d'action pour un continent IA, le PIIEC IA favorisera le financement de projets de recherche, de développement et d'innovation, ainsi que de premier déploiement industriel à fort impact technologique. Ce programme ambitieux reposera sur un financement public national et sur une collaboration étroite entre acteurs publics et privés. Il vise à produire des retombées concrètes à l'échelle européenne : stimuler l'innovation, créer des synergies entre la recherche et l'industrie, faciliter la diffusion des technologies d'IA dans l'ensemble du marché intérieur, notamment dans le secteur industriel, et créer des partenariats européens entre les porteurs de projets.

Le PIIEC IA adoptera une approche complète de soutien au cycle de R&D des modèles et systèmes d'IA, de la fourniture de données à la mise en oeuvre d'applications avancées. À ce titre, ce PIIEC permettra de soutenir le développement de solutions technologiques de pointe ainsi que leur adoption par les entreprises pionnières.

Le PIIEC permettra la définition d'objectifs technologiques et industriels communs, qui se traduisent par des projets portés par des entreprises sélectionnées par les Etats membres. Afin de structurer la chaîne de valeur de l'IA et créer les partenariats intra-européens entre porteurs de projets nationaux, un processus de rapprochement (matchmaking) européen est prévu en mars 2026.

Le financement national des projets fera l'objet d'un processus distinct. Il est cependant vivement recommandé aux acteurs intéressés de répondre à cet AMI dès à présent, afin de préparer les prochaines étapes de sélection et de coordination européenne.

Les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier jusqu'au 30 janvier 2026 : Appel à manifestation d'intérêt

Le cahier des charges de l'AMI "PIIEC IA" est disponible sur une page dédiée : Cahier des charges

Pour en savoir plus sur les PIIEC : Théma n°17 de la DGE