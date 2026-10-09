EVO France 2026 : le sponsor de Vitality de nouveau dans le viseur de L214 Communiqué de l'association L214

Ce samedi 10 octobre, à l'occasion de l'Evo France 2026 au Palais des Expositions de Nice, les bénévoles L214 mèneront une action pour interpeller E.Leclerc, partenaire principal de l'équipe d'esport Vitality. Après des actions similaires lors de la Rocket League Paris Major et de l'Esports World Cup, L214 renouvelle sa demande à l'enseigne de s'engager contre les pratiques les plus cruelles infligées aux cochons dans ses élevages fournisseurs.

Infos pratiques

- Palais des Expositions de Nice, Parvis de l'Europe, 06000 Nice

- Samedi 10/10, de 9 h 00 à 11 h 00

E.Leclerc, toxic sponsor

Depuis février 2026, E.Leclerc est le partenaire principal de Team Vitality. Un partenariat présenté par la Team Vitality, comme porté par des "valeurs de bienveillance et de partage". Une image difficile à concilier avec la réalité puisque l'enseigne continue de s'approvisionner auprès d'élevages où L214 documente, depuis plus de deux ans, des pratiques particulièrement cruelles envers les cochons : mutilations systématiques des porcelets, enfermement des truies en cage, absence de soins aux animaux, cadavres laissés au milieu des cochons vivants, conditions de vie insalubres.

L'Evo France est l'un des plus grands tournois internationaux de jeux de combat, qui avait rassemblé 5 000 spectateurs et spectatrices lors de sa première édition l'an dernier. Les bénévoles L214 seront sur place pour cette nouvelle édition 2026, et ils déploieront une banderole et distribueront des tracts au public pour dénoncer ces pratiques. Les fans seront invités à rejoindre les plus de 112 000 signataires de la pétition demandant à E.Leclerc de faire évoluer ses pratiques.

Un sponsor de plus en plus embarrassant pour Vitality

De plus en plus d'entreprises s'engagent à respecter les critères du Pig Minimum Standards : Marie Blachère, Big Fernand, Bjorg, Maison Kayser, Boulangerie Ange, entre autres, ce qui rend le retard de E.Leclerc d'autant plus visible.

Après avoir interpellé la chaîne de supermarchés lors de la Rocket League Paris Major, puis de l'Esports World Cup, L214 presse à nouveau l'enseigne à s'engager à respecter ces critères minimums et appelle Vitality à appuyer cette demande.

Consulter les critères du Pig Minimum Standards.

Pour Victor Prandt, chargé de campagnes agroalimentaires pour L214 :

À travers son partenariat avec Vitality, E.Leclerc cherche à se donner une bonne image auprès des nouvelles générations. L'enseigne de grande distribution est-elle déconnectée au point de croire que les plus jeunes cautionnent les pratiques les plus cruelles de l'élevage intensif ? Nous demandons à E.Leclerc de rattraper son retard et de s'engager contre le pire de l'élevage intensif pour les cochons."