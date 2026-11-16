Digital Fairness Act : les organisations européennes du jeu vidéo alertent sur les risques pour l'industrie

La Fédération européenne des développeurs de jeux vidéo (EGDF) et Video Games Europe (VGE) publient une déclaration commune dénonçant les conséquences potentielles du Digital Fairness Act (DFA), une initiative réglementaire européenne visant à renforcer la protection des consommateurs dans l'environnement numérique. Les deux organisations estiment que les mesures envisagées seraient disproportionnées et pourraient fragiliser la compétitivité des studios européens.

Dans leur déclaration intitulée "Le Digital Fairness Act signifie Game Over pour l'industrie européenne du jeu vidéo", l'EGDF et VGE contestent plusieurs dispositions envisagées, notamment celles concernant les monnaies virtuelles, les mécanismes pay-to-win et pay-to-progress, ainsi que les objets aléatoires payants.

Les organisations dénoncent un manque de clarté juridique qui pourrait, selon elles, rendre certaines fonctionnalités difficilement exploitables et exposer les entreprises à des sanctions pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial.

Elles s'inquiètent également des restrictions envisagées pour les joueurs de moins de 18 ans, estimant qu'elles pourraient limiter l'accès des adolescents à certains jeux et réduire le rôle des parents dans les décisions d'achat.

Un appel à privilégier la proportionnalité et les dispositifs existants

L'EGDF et VGE rappellent les initiatives déjà mises en place par l'industrie, notamment la classification PEGI, les contrôles parentaux et les outils de limitation des dépenses. Elles défendent une approche fondée sur l'autorégulation et la corégulation, complétée par de nouvelles mesures de protection.

Parmi leurs propositions figurent la désactivation par défaut des achats et communications en ligne pour les enfants, une meilleure transparence des prix en monnaie réelle et la possibilité de rembourser les monnaies virtuelles inutilisées.

Les deux organisations appellent la Commission européenne à réévaluer les mesures envisagées, en tenant compte de leur impact économique sur les 8 700 développeurs de jeux vidéo européens qu'elles évoquent dans leur déclaration, dont une majorité de petites structures.

Cette prise de position illustre les tensions entre les objectifs européens de protection des consommateurs et les préoccupations économiques et réglementaires de l'industrie du jeu vidéo.

Télécharger la déclaration commune intégrale de l'EGDF et de Video Games Europe