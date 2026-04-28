Protection des mineurs en ligne : au-delà du contrôle de l'âge, un enjeu structurel pour les plateformes numériques

Le Conseil de l'IA et du numérique (CIANum) a publié en mars 2026 une note consacrée à la protection des mineurs en ligne, dans un contexte marqué par l'accélération des initiatives législatives en France et à l'international. Intitulé "Protection des mineurs en ligne par le contrôle de l'âge : comment aller plus loin ?", ce document propose une analyse approfondie des dispositifs actuels et formule plusieurs recommandations structurantes.

Un constat partagé : des risques multiples pour les mineurs

La note rappelle que les réseaux sociaux exposent les jeunes à une pluralité de risques : contenus violents ou inappropriés, cyberharcèlement, exploitation des données personnelles ou encore mécanismes addictifs liés à l'économie de l'attention.

En France, cette réalité se traduit notamment par une exposition massive des adolescents à des contenus choquants et par un usage intensif des plateformes numériques, avec des impacts documentés sur le bien-être et la santé mentale.

Face à ce constat, les pouvoirs publics ont privilégié une approche centrée sur le contrôle de l'âge, avec des projets d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, dans une logique de protection immédiate.

Le contrôle de l'âge : une réponse nécessaire mais insuffisante

Si cette mesure répond à une urgence politique et sociétale, le CIANum souligne ses limites. Le contrôle de l'âge, qu'il repose sur l'auto-déclaration, l'estimation algorithmique ou la vérification par identité, demeure techniquement contournable et soulève des enjeux de protection des données personnelles.

Surtout, il ne traite pas les causes profondes des risques numériques. Comme le rappelle l'analyse publiée par l'Observatoire européen de l'audiovisuel, "le contrôle de l'âge ne suffira pas à garantir une vie numérique apaisée" et laisse subsister de nombreux angles morts.

Parmi ces limites figurent notamment :

le déplacement des usages vers d'autres plateformes ou services (messageries, jeux en ligne, IA) ;

les risques d'exclusion de certains publics (absence de documents d'identité, accessibilité) ;

et l'absence de remise en cause du modèle économique des grandes plateformes.

Vers une approche systémique de la régulation

Au-delà du seul contrôle de l'âge, la note invite à repenser en profondeur la régulation des services numériques. Elle identifie plusieurs chantiers prioritaires.

Un standard européen de protection des mineurs

Le CIANum appelle à la création d'un cadre harmonisé à l'échelle européenne, intégrant des exigences communes en matière de vérification de l'âge, de conception des services et de gouvernance des risques.

Transparence et paramétrage des plateformes

Le document met également en avant la nécessité de :

renforcer la transparence des algorithmes,

ouvrir les fonctionnalités des plateformes,

et consacrer un droit au paramétrage pour les utilisateurs.

L'objectif est de redonner du contrôle aux utilisateurs - mineurs comme adultes - face à des systèmes de recommandation souvent opaques et conçus pour maximiser l'engagement.

Repenser la responsabilité des plateformes

La distinction traditionnelle entre hébergeur et éditeur est jugée de moins en moins adaptée. Le Conseil suggère d'évoluer vers une logique de responsabilité partagée, notamment lorsque les plateformes organisent et hiérarchisent les contenus via leurs algorithmes.

Intégrer les nouveaux usages, notamment l'IA

Autre enjeu clé : la prise en compte des nouveaux usages numériques, en particulier ceux liés à l'IA générative. Déjà largement utilisés par les jeunes, ces outils introduisent de nouvelles formes de vulnérabilité (dépendance, manipulation, exposition à des contenus inadaptés).

Renforcer l'éducation au numérique

Enfin, le CIANum insiste sur le rôle central de l'éducation aux médias et au numérique. L'enjeu n'est pas seulement de protéger, mais aussi de permettre aux jeunes de développer un usage critique et autonome des outils numériques.

Un changement de paradigme pour l'écosystème numérique

Au-delà de la protection des mineurs, la note pose une question plus large : celle du modèle des plateformes numériques. Fondé sur la captation de l'attention et la monétisation des données, ce modèle est identifié comme un facteur structurel des risques observés.

Pour les acteurs de l'industrie - y compris dans le jeu vidéo, où les dimensions sociales et communautaires sont de plus en plus présentes - ces recommandations traduisent une évolution profonde du cadre réglementaire à venir.

Le débat ne porte plus uniquement sur l'accès des mineurs, mais sur la conception même des environnements numériques et leur capacité à concilier engagement, sécurité et responsabilité.

Télécharger la note complète du Conseil de l'IA et du numérique "Protection des mineurs en ligne par le contrôle de l'âge : comment aller plus loin ? "