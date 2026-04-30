DMA : un bilan positif pour l'ouverture des plateformes, mais un impact encore limité pour le jeu vidéo

La Commission européenne a publié fin avril 2026 son premier rapport d'évaluation de la Digital Markets Act (DMA), deux ans après son entrée en application. Si le texte conclut à une amélioration globale de la concurrence dans les marchés numériques, ses effets pour l'industrie du jeu vidéo apparaissent plus contrastés.

Une ouverture réelle des plateformes numériques

Le DMA vise à encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques - qualifiées de "gatekeepers" - afin de garantir des marchés plus ouverts et équitables.

Selon la Commission, les premiers effets sont tangibles :

ouverture des écosystèmes fermés,

apparition de boutiques d'applications alternatives,

amélioration de la portabilité des données,

et transparence accrue sur les mécanismes publicitaires.

Ces évolutions concernent directement l'industrie du jeu vidéo, fortement dépendante des infrastructures contrôlées par ces plateformes, notamment les app stores mobiles, les systèmes d'exploitation et les réseaux sociaux.

Un levier pour les modèles directs des éditeurs

Pour les développeurs et éditeurs, l'un des apports les plus structurants du DMA réside dans la possibilité de contourner les intermédiaires traditionnels.

La réglementation facilite en effet :

l'utilisation de solutions de paiement alternatives,

la possibilité de rediriger les utilisateurs en dehors des plateformes,

et, plus largement, le développement de modèles direct-to-consumer.

Ces évolutions ont déjà eu des effets visibles, comme le retour de certains titres sur mobile dans un cadre plus favorable aux éditeurs.

Des opportunités encore inégalement exploitées

Malgré ces avancées, l'impact du DMA reste pour l'instant partiel.

La Commission elle-même souligne que la réglementation "n'a pas encore atteint son plein potentiel", notamment en raison de sa mise en oeuvre récente et des résistances de certains acteurs.

Du point de vue de l'industrie du jeu vidéo, plusieurs limites sont identifiées :

une adoption encore progressive des nouvelles possibilités offertes,

des gains parfois modestes en matière d'accès aux données,

et des difficultés persistantes à rivaliser avec les plateformes dominantes.

Certaines analyses sectorielles évoquent ainsi des bénéfices réels mais encore "à mi-chemin", notamment sur les enjeux de transparence et d'accès aux infrastructures.

Un périmètre encore incomplet pour les enjeux du jeu vidéo

Autre limite importante : le champ d'application du DMA ne couvre pas encore pleinement certains segments clés pour l'industrie.

Le rapport met notamment en évidence les enjeux liés :

au cloud gaming,

aux services d'intelligence artificielle,

ou encore à certaines infrastructures techniques structurantes.

Pour plusieurs acteurs du secteur, ces angles morts limitent la portée du dispositif, alors même que ces technologies jouent un rôle croissant dans la distribution et la production de jeux.

Une régulation appelée à s'inscrire dans la durée

La Commission estime néanmoins que le DMA est "adapté à son objectif" et ne nécessite pas de révision à ce stade. L'accent est désormais mis sur le renforcement de l'application des règles, l'amélioration de la transparence et l'extension progressive de la régulation à de nouveaux usages.

Pour l'industrie du jeu vidéo, l'enjeu sera de s'approprier pleinement ces nouvelles marges de manoeuvre, tout en accompagnant les évolutions réglementaires à venir.

Consulter le rapport complet de la Commission européenne (PDF de 13 pages en anglais).