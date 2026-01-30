Valve confronté à une action collective au Royaume-Uni sur les commissions de Steam

L'éditeur et distributeur américain Valve devra faire face à une action collective d'envergure au Royaume-Uni concernant les pratiques commerciales de sa plateforme Steam. La Competition Appeal Tribunal (CAT), juridiction britannique spécialisée en droit de la concurrence, a autorisé la poursuite d'une procédure engagée contre l'entreprise, ouvrant la voie à un possible procès sur le fond.

L'action vise une indemnisation pouvant atteindre 656 millions de livres sterling (environ 757 millions d'euros) et concerne jusqu'à 14 millions de consommateurs britanniques ayant acheté des jeux ou des contenus additionnels via Steam depuis 2018.

Des commissions jugées "excessives"

Au coeur du litige figurent les commissions prélevées par Valve, pouvant aller jusqu'à 30 % sur les ventes réalisées via Steam. Les avocats de la plaignante, la militante pour la protection de l'enfance Vicki Shotbolt, estiment que ces taux seraient "excessifs et injustes" et auraient contribué à maintenir artificiellement des prix élevés pour les consommateurs.

La plainte affirme également que Valve imposerait aux éditeurs des clauses restrictives, les empêchant de vendre leurs jeux à un prix inférieur ou plus tôt sur des plateformes concurrentes. Par ailleurs, les utilisateurs ayant acheté un jeu sur Steam seraient contraints d'y acquérir également tous les contenus additionnels, renforçant un mécanisme de verrouillage de l'écosystème.

Une décision procédurale clé

Valve contestait la recevabilité de cette action collective, estimant qu'elle ne remplissait pas les critères nécessaires pour être certifiée. La CAT a toutefois rejeté cet argument, considérant que l'affaire pouvait raisonnablement être instruite et jugée sur le fond.

Cette décision ne préjuge pas de l'issue finale du dossier, mais elle constitue une étape procédurale majeure, permettant à l'affaire de progresser vers un éventuel procès.

Un contexte réglementaire plus large

Cette procédure s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question des modèles économiques des grandes plateformes numériques. Des actions similaires ont déjà été engagées au Royaume-Uni contre Apple et Google au sujet des commissions appliquées respectivement sur l'App Store et le Google Play Store, également plafonnées autour de 30 %.

Valve fait par ailleurs face à une action en justice distincte aux Etats-Unis, introduite en 2024 par des joueurs américains, portant sur des griefs comparables liés aux pratiques commerciales de Steam.

Enjeux pour l'écosystème du jeu vidéo

Si elle aboutissait, cette action pourrait avoir des conséquences significatives pour l'économie des plateformes de distribution numérique, tant pour Valve que pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo sur PC. Une remise en cause des commissions ou des clauses contractuelles de Steam pourrait renforcer la concurrence entre plateformes et, à terme, influencer la structuration des prix pour les éditeurs comme pour les consommateurs.

Valve n'a pas réagi publiquement à la décision du tribunal britannique au moment de la publication de l'article.