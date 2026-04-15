Mise en oeuvre de la vérification de l'âge en ligne : la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique réunit l'écosystème à bercy Vérification d'âge en ligne : la Ministre Anne Le Hénanff lance un cycle de travail pour concrétiser la majorité numérique à 15 ans

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a réuni ce lundi à Bercy des représentants des différentes parties prenantes afin d'accompagner la mise en oeuvre de solutions de vérification d'âge en ligne.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la majorité numérique à 15 ans, mesure phare portée par le président de la République et le Premier ministre pour protéger les mineurs sur les plateformes en ligne, dans le prolongement des travaux parlementaires en cours autour de la proposition de loi visant à mieux protéger les mineurs en ligne.

Les outils d'assurance d'âge constituent une condition indispensable pour réguler l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans en permettant de vérifier que l'ensemble des usagers de ces plateformes ont atteint l'âge requis.

À l'occasion de cette réunion, la Ministre a rassemblé les services de l'Etat, les autorités publiques nationales, les services de la Commission européenne, les plateformes, les offreurs de solution, les fédérations professionnelles ainsi que des parlementaires, afin de faire un point d'étape sur les solutions existantes, d'identifier les conditions d'un déploiement opérationnel à grande échelle et de poursuivre la mobilisation collective en faveur d'une protection effective des mineurs en ligne.

Cette réunion initie un cycle de travail, qui s'organisera en groupes opérationnels pour traiter les aspects techniques, juridiques et organisationnels afin d'accompagner le déploiement de solutions de vérification d'âge robustes et respectueuses des données personnelles, comme l'exigent les règlements européens du Règlement sur les services numériques (DSA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

La France a l'opportunité d'être le premier pays européen à instaurer une majorité numérique. Les solutions existent, le cadre réglementaire est clair : donnons-nous les moyens de tenir cette promesse et assurer une protection effective de nos enfants en ligne.",

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique.