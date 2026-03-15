Les enjeux juridiques contemporains et l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo A Reims et sur Twitch le jeudi 26 mars de 10h à 17h

L'Université de Reims Champagne-Ardenne accueillera le jeudi 26 mars 2026 une journée d'étude interdisciplinaire consacrée aux enjeux juridiques contemporains du jeu vidéo, avec cette année un focus particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. L'événement se tiendra de 10h à 17h à l'Amphi 10 du campus Croix-Rouge et sera également diffusé en direct sur Twitch.

Organisée sous la direction scientifique de Geoffray Brunaux, professeur de droit privé et sciences criminelles et doyen de la Faculté de droit et de science politique de Reims, cette journée vise à réunir chercheurs, juristes et professionnels autour des transformations que l'intelligence artificielle introduit dans l'industrie du jeu vidéo.

Programme

10h00 - Mot d'accueil et présentation

M. Christophe Clément, Président de l'université

M. Geoffray Brunaux, Doyen de L'UFR DSP et organisateur du colloque

10h15 - Table ronde introductive des étudiants du Master DCIV

Panel des utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur du jeu vidéo

11h00 - Table ronde : Triche et intelligence artificielle : système de triche ou de lutte contre la triche ?

Animateur : M. Gauthier Soufflard (Maître de conférence - Université de Reims Champagne-Ardenne)

M. Niels Borie (Lead Machine Learning Engineer - Ubisoft)

M. Willy Duhen (Director, Legal & Public Affairs - Booking.com, Ex. Senior Director, Legal International - Activision Blizzard)

M. Gaylor Rabu (Maître de conférence - Aix-Marseille Université)

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Table ronde : L'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour la création d'univers de jeu vidéo

Animateur : M. Luc Klein (Professeur - Université de Reims Champagne-Ardenne)

Mme Anna Bressan (Conférencière spécialisée dans la représentation de la mixité et diversité dans les jeux vidéos, l'e-sport et le streaming - Women in Garnes France)

Mme Julie Groffe-Charrier (Maître de conférence - Université Paris-Saclay)

M. Henri Leben (Avocat - Leben Avocats)

15h30 - Table ronde : La reproduction de l'image et de la voix par des systèmes d'intelligence artificielle

Animateur : M. Geoffray Brunaux (Professeur - Université de Reims Champagne-Ardenne)

M. Patrick Kuban (Artiste-interprète, comédien de doublage)

M. Philippe Mouron (Professeur - Aix-Marseille Université)

Mme Emmanuelle Sarlangue (Avocate - Hogan Lovells)

17h00 - Mot de clôture

Un rendez-vous interdisciplinaire autour des mutations du secteur

À travers cette journée d'étude, l'Université de Reims entend proposer un espace de dialogue entre recherche académique, droit et industrie du jeu vidéo, afin de mieux comprendre les transformations en cours.

L'événement est en accès libre dans la limite des places disponibles et sera également accessible en ligne via sa diffusion en direct sur Twitch.

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