Paris Games Week 2026 : plus de 160 000 visiteurs et une fréquentation professionnelle en hausse de 25 % L'édition 2027 de la PGW est annoncée du 28 au 31 octobre 2027, Porte de Versailles à Paris

La 15e édition de la Paris Games Week, organisée du 22 au 25 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, a accueilli plus de 160 000 visiteurs, selon le bilan communiqué par les organisateurs. Le salon a réuni 174 exposants et partenaires autour d'une programmation associant nouveautés vidéoludiques, compétitions esport, rencontres avec les créateurs de contenus et événements professionnels.

Plus de 100 jeux jouables et une programmation diversifiée

Cette édition proposait plus d'une centaine de jeux jouables, dont une vingtaine d'exclusivités et d'avant-premières. Parmi les titres présentés figuraient notamment Rayman Legends Retold, Monster Hunter Wilds : Ascendance, Dragon Ball Xenoverse 3, Alien : Isolation 2 et Call of Duty : Modern Warfare 4.

La programmation esport comprenait plusieurs compétitions, dont la finale des EMEA Masters Summer 2026 sur League of Legends, le tournoi Project Blender sur Valorant et la finale des Bigg Series sur Brawl Stars.

Les créateurs de contenus occupaient également une place importante, notamment avec la soirée Fortnite "Back to OG", organisée au Dôme de Paris avec Inoxtag. Selon les organisateurs, cet événement a réuni 250 000 spectateurs en ligne.

Autre nouveauté, un parcours gamifié accessible depuis l'application officielle du salon a enregistré plus de 20 000 participants, pour 24 000 téléchargements de l'application.

PGW Business : 415 professionnels et 450 rencontres

Sur le volet professionnel, PGW Business a accueilli 415 visiteurs, soit une progression de 25 % par rapport à 2025. Pendant deux jours, plus de 30 intervenants ont participé à 14 heures de conférences et de discussions consacrées aux enjeux économiques de l'industrie.

Les échanges ont notamment porté sur les nouveaux modèles économiques, le financement des studios, la valorisation des licences, l'esport et le développement des communautés.

Cette progression de la fréquentation professionnelle intervient dans un contexte de difficultés économiques pour une partie de l'industrie du jeu vidéo, où les questions de financement et de développement commercial occupent une place croissante.

Un rendez-vous maintenu dans un contexte difficile pour l'industrie

Pour Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, la fréquentation du salon témoigne de l'intérêt persistant du public pour le jeu vidéo, malgré les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur :

Dans une période difficile pour notre industrie, cette ferveur rappelle que l'appétence pour le jeu vidéo est toujours aussi forte en France."

Au-delà des jeux présentés, la Paris Games Week a également proposé des espaces consacrés au rétrogaming, au cosplay, aux jeux de cartes à collectionner et aux pratiques intergénérationnelles, notamment avec les initiatives Silver Geek et Internet Sans Crainte.

Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé les dates de la prochaine édition, qui se déroulera du 28 au 31 octobre 2027, toujours à Paris Expo Porte de Versailles.