Stop killing games : La Commission européenne privilégie le dialogue avec l'industrie sur la question de la fin de vie des jeux vidéo La Commission reconnaît l'existence d'un problème, refuse de légiférer pour des raisons de propriété intellectuelle et ouvre un chantier sectoriel sur la fin de vie des jeux vidéo

La Commission européenne a rendu sa réponse officielle à l'initiative citoyenne européenne "Stop à la destruction des jeux vidéo", qui avait recueilli plus d'un million de signatures en faveur d'une intervention législative visant à garantir la jouabilité des jeux vidéo après l'arrêt de leur exploitation commerciale.

Bruxelles estime qu'il n'est pas possible, à ce stade, d'imposer aux éditeurs une obligation légale de maintenir l'accès à leurs jeux ou de permettre leur fonctionnement après la fermeture des serveurs associés. Selon la Commission, une telle obligation pourrait entrer en conflit avec les droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les ayants droit sur leurs créations, ainsi qu'avec d'autres protections juridiques couvrant les aspects technologiques et visuels des jeux vidéo.

L'initiative citoyenne trouve son origine dans les débats suscités par la fermeture des serveurs de certains jeux dépendant d'une infrastructure en ligne pour fonctionner, notamment le jeu The Crew d'Ubisoft. Les promoteurs de la campagne ne demandaient pas un maintien indéfini des services, mais l'obligation pour les éditeurs de laisser les jeux dans un état fonctionnel à la fin de leur cycle commercial, par exemple via un mode hors ligne ou l'ouverture à des serveurs communautaires.

Plutôt qu'une nouvelle réglementation, la Commission entend s'appuyer sur le cadre juridique existant en matière de protection des consommateurs. Elle rappelle notamment que les fournisseurs de jeux vidéo doivent informer les utilisateurs des conditions d'utilisation et de résiliation des services avant l'achat. La directive européenne relative aux contenus et services numériques prévoit également des recours lorsque le service fourni ne correspond plus à ce que le consommateur pouvait raisonnablement attendre, pouvant aller jusqu'à un remboursement proportionnel.

La Commission annonce néanmoins plusieurs mesures. D'ici à la fin de l'année 2026, elle réunira les représentants de l'industrie et les associations de consommateurs afin d'élaborer un code de conduite consacré à la gestion de la fin de vie des jeux vidéo. En parallèle, elle mènera des actions de sensibilisation concernant les droits déjà existants des consommateurs et publiera un rapport sur l'application de la directive relative aux contenus numériques.

Au-delà de cette décision, le débat met en lumière plusieurs enjeux structurels pour l'industrie. La généralisation des jeux en ligne et des modèles "live service" soulève des questions croissantes sur la durée d'accès aux oeuvres numériques, les obligations d'information des éditeurs et les attentes des consommateurs en matière de pérennité des produits achetés. La Commission laisse entendre qu'une meilleure application du droit de la consommation pourrait influencer les pratiques du secteur et encourager le développement de solutions prolongeant la durée de vie des jeux après leur commercialisation.

Si aucune nouvelle obligation légale n'est envisagée à court terme, le sujet reste désormais inscrit à l'agenda européen. Les futures discussions entre industriels, consommateurs et institutions pourraient contribuer à définir de nouvelles bonnes pratiques pour la gestion de la fin de vie des jeux vidéo, dans un contexte où la préservation du patrimoine vidéoludique et la protection des consommateurs prennent une importance croissante.