PEGI : quatre nouveaux seuils de classification pour mieux protéger les joueurs

Depuis le 1er juin 2026, le système européen de classification des jeux vidéo PEGI (Pan-European Game Information) intègre de nouveaux critères pour déterminer l'âge recommandé aux joueurs. Au-delà des contenus traditionnels, comme la violence ou le langage, cette évolution prend désormais en compte certaines fonctionnalités susceptibles d'influencer les comportements des joueurs, notamment les mécanismes de fidélisation, les achats intégrés, les récompenses aléatoires et les interactions en ligne. Quatre seuils de classification sont concernés.

Mécanismes encourageant une utilisation régulière : PEGI 7

Les jeux intégrant des mécanismes incitant les joueurs à se connecter régulièrement, comme les quêtes quotidiennes ou les récompenses de connexion, sont désormais classés au minimum PEGI 7.

Pénalités d'absence et offres commerciales limitées : PEGI 12

Les jeux qui pénalisent les joueurs lorsqu'ils ne se connectent pas régulièrement, notamment par la perte de récompenses ou de progression, sont classés au minimum PEGI 12. Ce seuil s'applique également aux jeux proposant des offres d'achat limitées dans le temps.

Récompenses aléatoires payantes : PEGI 16

Les jeux proposant des mécanismes de récompenses aléatoires payantes, tels que les loot boxes ou les paquets de cartes virtuelles, sont désormais classés au minimum PEGI 16. Cette mesure concerne les systèmes dans lesquels le joueur dépense de l'argent sans connaître précisément le contenu qu'il obtiendra.

NFT, blockchain et communications non sécurisées : PEGI 18

Les jeux intégrant des NFT ou des mécanismes liés à la blockchain sont classés PEGI 18. Cette classification s'applique également aux jeux proposant des fonctionnalités de communication en ligne sans possibilité de bloquer ou de mettre en sourdine les autres utilisateurs.

Source : Observatoire européen de l'audiovisuel - IRIS Merlin.