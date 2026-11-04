Une taxe sur les téléchargements (y compris les jeux vidéo) adoptée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, le 30 octobre 2026, un amendement au projet de loi de finances pour 2027 instaurant une taxe de 5,5 centimes par gigaoctet de données transmis aux internautes français. Destinée à faire contribuer davantage les grandes entreprises du numérique à la fiscalité nationale, cette mesure concernerait également les plateformes de distribution de jeux vidéo. Elle pourrait représenter plusieurs euros pour chaque téléchargement d'un jeu volumineux. Son entrée en vigueur reste toutefois conditionnée à l'adoption définitive du texte.

Une nouvelle taxe calculée sur le volume de données transmises

L'amendement n° I-1358, présenté par le député Laurent Lhardit et plusieurs membres du groupe Socialistes et apparentés, a été adopté le 30 octobre 2026, par 11 voix contre 10, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2027.

Le dispositif prévoit la création d'une "taxe sur les producteurs de données numériques", dont l'assiette serait constituée par le volume de données transmis aux abonnés des fournisseurs d'accès à Internet français.

Le taux proposé est de 0,055 euro par gigaoctet, soit 5,5 centimes pour chaque gigaoctet envoyé à un utilisateur.

Contrairement à une taxe directement appliquée aux consommateurs, cette contribution serait acquittée par les entreprises émettrices des données : fournisseurs de contenus et d'applications, plateformes de distribution numérique ou services de diffusion en ligne.

Les fournisseurs d'accès à Internet auraient pour leur part l'obligation de mesurer les volumes de données transmis à leurs abonnés, d'identifier les entreprises émettrices et de communiquer trimestriellement ces informations à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Le texte précise que cette collecte devrait être consolidée et anonymisée, sans relevé du contenu des données ni de leur destination. Les modalités techniques seraient définies par décret, sous la supervision de l'Arcep et de la DGFiP.

Des conséquences potentielles pour la distribution dématérialisée des jeux vidéo

Bien que l'amendement ne cible pas spécifiquement le jeu vidéo, celui-ci figure explicitement parmi les secteurs susceptibles d'être concernés.

Les plateformes telles que Steam, PlayStation Store ou Xbox Store distribuent des jeux dont la taille peut dépasser 100 Go, voire 200 Go pour certaines productions.

Avec le taux prévu par l'amendement, le montant théorique de la taxe serait directement proportionnel au volume téléchargé.

10 Go : 0,55 €

20 Go : 1,10 €

50 Go : 2,75 €

100 Go : 5,50 €

150 Go : 8,25 €

200 Go : 11,00 €

Ainsi, le téléchargement d'un jeu de 100 Go représenterait une contribution théorique de 5,50 euros pour l'entreprise émettrice des données, avant application des plafonds prévus par le dispositif.

Dans le cas d'un titre de 200 Go, cette contribution atteindrait 11 euros.

Cette taxation ne serait pas limitée à l'achat initial d'un jeu. Le dispositif étant fondé sur les volumes de données effectivement transmis, les mises à jour, les téléchargements de contenus additionnels et les réinstallations pourraient également entrer dans son assiette.

Une mise à jour de 40 Go représenterait ainsi une contribution théorique supplémentaire de 2,20 euros.

Ces montants correspondent à l'application arithmétique du taux prévu par l'amendement. Ils ne constituent ni des taxes directement facturées aux joueurs ni nécessairement les montants définitifs acquittés par les entreprises.

Un plafonnement prévu pour les activités fortement consommatrices de données

Les auteurs de l'amendement ont intégré un mécanisme de plafonnement destiné notamment aux secteurs dont l'activité génère des volumes importants de données par rapport à leur chiffre d'affaires.

Le texte prévoit un plafonnement correspondant au maximum à 15 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'émetteur ou à 2 % de son chiffre d'affaires total.

Dans l'exposé des motifs, les députés mentionnent expressément la vidéo à la demande et le jeu vidéo parmi les activités justifiant ce mécanisme.

Ce plafonnement pourrait limiter sensiblement le montant effectivement acquitté par certaines entreprises, notamment celles qui distribuent de très grandes quantités de données.

Il reste néanmoins des questions concernant l'application concrète de la taxe aux différents intervenants de la chaîne de distribution numérique.

Les jeux vidéo peuvent être diffusés directement par les plateformes, par les éditeurs ou par l'intermédiaire de réseaux de diffusion de contenus (Content Delivery Networks, ou CDN). L'amendement prévoit un traitement spécifique de ces infrastructures : les volumes pris en compte correspondraient aux flux sortant des réseaux de diffusion.

L'identification du redevable et les éventuelles répercussions contractuelles entre plateformes, éditeurs, hébergeurs et opérateurs techniques dépendraient donc des modalités d'application du dispositif.

Un rendement fiscal estimé à 10 milliards d'euros

L'objectif affiché par les auteurs de l'amendement est de rééquilibrer la fiscalité entre les entreprises disposant d'une implantation économique physique en France et les grandes plateformes numériques internationales.

Selon les données de l'Arcep reprises dans l'exposé des motifs, le trafic Internet à destination des abonnés français représenterait environ 200 milliards de gigaoctets par an.

Les députés estiment qu'une taxe de 5,5 centimes par gigaoctet pourrait générer 10 milliards d'euros de recettes annuelles.

Cette estimation correspond au rendement attendu par les auteurs de l'amendement et non à une recette fiscale garantie. Le montant réellement collecté dépendrait notamment de l'application des plafonds, de la définition des flux taxables et des modalités de recouvrement.

Les auteurs indiquent que cinq entreprises - Google, Meta, Amazon, Netflix et Akamai - représenteraient à elles seules environ la moitié du trafic de données mesuré en France.

Ils défendent également un objectif environnemental, considérant que la taxation des volumes transmis pourrait encourager les entreprises à améliorer la compression et l'optimisation des données.

Il s'agit toutefois d'un effet attendu par les promoteurs du texte, dont l'ampleur n'est pas évaluée dans l'amendement.

Une éventuelle répercussion sur les prix des jeux et des abonnements

Pour les entreprises du jeu vidéo, la principale interrogation concerne les conséquences économiques de cette nouvelle charge fiscale.

Les plateformes et éditeurs pourraient choisir d'en absorber le coût, de modifier leurs conditions commerciales ou d'en répercuter une partie sur leurs partenaires et leurs clients.

Plusieurs modèles économiques seraient potentiellement concernés : vente de jeux dématérialisés, abonnements donnant accès à des catalogues de jeux, distribution de jeux gratuits financés par les achats intégrés ou encore services de cloud gaming.

L'incidence de la taxe pourrait varier selon les volumes de données distribués, les revenus associés et les plafonds applicables.

Pour les jeux commercialisés à prix fixe, elle introduirait un coût supplémentaire lié à la distribution et non uniquement à la vente. Un même jeu pourrait en effet être téléchargé plusieurs fois, notamment lors d'une réinstallation ou d'un changement de matériel.

Pour les services de jeux par abonnement et le cloud gaming, le volume de données transmis dépend également de la fréquence et de la durée d'utilisation.

A ce stade, aucune augmentation automatique du prix des jeux vidéo ou des abonnements ne découle de l'adoption de cet amendement. Les éventuelles répercussions sur les consommateurs dépendraient des décisions commerciales des entreprises concernées.

Une adoption parlementaire qui ne préjuge pas de l'entrée en vigueur

L'amendement a été adopté malgré l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur général.

Son adoption par l'Assemblée nationale constitue une étape du processus législatif, mais ne signifie pas que la taxe est définitivement instaurée.

Le projet de loi de finances pour 2027 doit encore poursuivre son examen parlementaire. La disposition pourrait être modifiée, supprimée ou maintenue avant l'adoption définitive du budget.

Si elle était conservée, sa mise en oeuvre nécessiterait notamment de préciser les modalités de mesure des flux de données, les obligations des fournisseurs d'accès à Internet et les conditions de recouvrement auprès des entreprises établies à l'étranger.

Pour l'industrie du jeu vidéo, l'enjeu dépasse le seul montant d'une taxe sur les téléchargements. Le dispositif introduirait un principe fiscal fondé sur le volume de données distribuées, indépendamment de leur valeur commerciale ou de leur mode de monétisation.

Dans un secteur où les jeux dématérialisés, les mises à jour régulières et les services en ligne occupent une place croissante, son éventuelle adoption pourrait modifier les coûts de distribution et les relations économiques entre les différents acteurs de la chaîne numérique.

Consulter l'amendement.