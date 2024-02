Les dépenses consacrées aux jeux vidéo aux Etats-Unis ont augmentées de 1 % en 2023, Hogwarts Legacy étant le jeu le plus vendu Notes de Mat Piscatella, directeur exécutif, jeux vidéo chez Circana

Les dépenses annuelles américaines en contenu, matériel et accessoires de jeux vidéo ont atteint 57,2 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2022. Les dépenses du mois de décembre ont augmenté de 4 %, pour atteindre 7,9 milliards de dollars.

Les dépenses en contenu de jeux vidéo ont terminé l'année 2023 en hausse de 1 % par rapport à 2022, grâce à une augmentation de 13 % des dépenses en téléchargement premium numérique sur les plateformes de consoles. Le seul autre segment de contenu ayant connu une augmentation de pourcentage à deux chiffres en 2023 par rapport à l'année précédente est le segment des téléchargements premium numériques sur PC, Cloud et plateformes VR non-consoles, qui a augmenté de 11 %.

Hogwarts Legacy a été le jeu vidéo le plus vendu en 2023 sur le marché américain en termes de ventes en dollars. Hogwarts Legacy a été le jeu le plus vendu de l'année sur les plates-formes PlayStation, s'est classé 2e sur les plates-formes Xbox et 5e sur les plates-formes Nintendo.

Call of Duty : Modern Warfare III est à la fois le jeu le plus vendu en décembre et le deuxième jeu le plus vendu en 2023. Call of Duty : Modern Warfare 2 a terminé l'année 2023 à la 7e place du classement général. Call of Duty a été la franchise la plus vendue aux Etats-Unis (hors contenu additionnel) pour la quinzième année consécutive.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été le jeu le plus vendu en 2023 sur les plateformes Nintendo, et le 5e jeu le plus vendu au total, bien que Nintendo n'ait pas partagé ses ventes numériques pour les inclure dans le classement des titres les plus vendus.

Fortnite a enregistré le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels uniques sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series sur le marché américain en décembre, tandis que Lethal Company s'est classé 1er sur Steam. 36 % des joueurs actifs sur PlayStation 5 (contre 31 % en novembre) et 31 % des joueurs actifs sur Xbox Series (contre 28 % en novembre) ont joué à Fortnite au moins une fois en décembre.

L'inclusion dans les offres d'abonnement a de nouveau permis à plusieurs titres de voir leur nombre d'utilisateurs actifs augmenter considérablement au cours du mois. Sur PlayStation 5, PowerWash Simulator s'est classé 9ème en termes d'utilisateurs actifs mensuels en décembre, contre 318 en novembre, tandis que Lego 2K Drive est passé de 652e en novembre à 14ème. Sur les consoles Xbox Series, Goat Simulator est passé de la 245e place en novembre à la 7e en décembre.

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower présente les 10 jeux les plus utilisés par les consommateurs américains en décembre et l'évolution du classement par rapport à novembre : Monopoly Go ! , Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga, Clash of Clans (+9), Coin Master (-1), Evony (+2), Pokémon Go (-2), Call of Duty : Mobile (+3) et Jackpot Party - Casino Slots (-3).

Les dépenses de consommation de jeux mobiles aux Etats-Unis en décembre 2023 ont encore montré une modeste augmentation (+2,7%) par rapport à décembre 2022. En ce qui concerne les jeux les plus populaires, alors que les quatre premiers restent stables avec Monopoly Go ! en tête, Clash of Clans a fait une énorme course ce mois-ci, gagnant 9 rangs",

a déclaré Samuel Aune de Sensor Tower.

"Clash of Clans n'a pas été le seul gagnant ce mois-ci, les dix premiers ayant tous enregistré une croissance de leurs revenus en décembre par rapport à novembre. Cependant, les plus remarquables (autres que Clash of Clans) sont Evony, qui a encore progressé de deux rangs ce mois-ci après avoir progressé de deux rangs le mois dernier, et Call of Duty : Mobile, qui est entré dans le top 10 ce mois-ci avec une croissance de 32 % de ses revenus d'un mois sur l'autre. Le jour où Call of Duty : Mobile a enregistré le plus de revenus depuis juillet s'est produit le 8 décembre 2023, coïncidant avec la sortie de la Saison 11 : Siren Song de Call of Duty : Mobile, avec un nouvel opérateur Siren, des cosmétiques saisonniers, et bien plus encore."

Selon Sensor Tower, les 10 jeux mobiles les plus populaires aux Etats-Unis en 2023 sont Monopoly Go ! , Candy Crush Saga, Roblox, Royal Match, Coin Master, Pokémon Go, Gardenscapes, Jackpot Party - Casino Slots, Township et Evony.

Les dépenses en matériel de jeux vidéo sont restées stables en 2023 par rapport à l'année précédente, à 6,6 milliards de dollars. La croissance des ventes de matériel de la PlayStation 5 en dollars a permis de compenser les baisses de la série Xbox et de la Switch. La PlayStation 5 a terminé l'année 2023 en tant que plateforme matérielle la plus vendue à la fois en unités et en dollars, la Switch terminant deuxième pour les deux mesures.

Les dépenses matérielles de décembre ont atteint 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport à décembre 2022. La croissance des ventes de matériel de la série Xbox en dollars a permis de compenser une baisse de pourcentage à deux chiffres pour la Nintendo Switch. La PlayStation 5 a été la plateforme matérielle la plus vendue en décembre 2023, à la fois en unités et en dollars, la Switch se plaçant en 2e position pour chacune de ces mesures.

Les ventes en dollars de matériel de jeux vidéo de Sony ont établi un nouveau record sur un mois pour le fabricant, battant le précédent record de Sony établi en décembre 2022.

Les dépenses en accessoires ont terminé l'année en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, à 2,6 milliards de dollars. Une augmentation de 7 % des ventes de manettes de jeu est à l'origine de cette croissance. La PS5 Dual Sense Edge a été la manette de jeu la plus vendue en 2023. Les dépenses en accessoires de décembre 2023 ont augmenté de 14% par rapport à décembre 2022, à 584 millions de dollars. La croissance de 21 % des ventes de manettes de jeu en décembre est la principale raison de cette augmentation. Les dépenses de décembre en matière de casques/écouteurs ont augmenté de 5 % en glissement annuel.