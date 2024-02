Quels sont les jeux les plus vendus aux Etats-Unis et au Royaume-Uni en 2023 ?

En 2023, les 10 jeux PC et console les plus vendus aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sont un mélange éclectique mais prévisible. Hogwarts Legacy s'est vendu le plus grand nombre d'unités sur ces deux marchés l'année dernière. Diablo IV, Call of Duty : Modern Warfare III et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont suivi le titre à succès Harry Potter.

Ces classements s'alignent sur les principaux genres de 2023. En utilisant les données d'engagement de notre taxinomie, nous pouvons voir que les principaux genres en termes d'heures d'engagement sont les jeux de tir, les jeux de sport, les jeux d'aventure, les jeux de bataille royale et les jeux de rôle.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été l'un des jeux marquants de 2023. Non seulement le jeu a donné aux joueurs la possibilité de construire des machines épiques en haut et en bas d'Hyrule, mais il a également été le seul jeu exclusif à la console à se hisser dans le classement combiné des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Comme on pouvait s'y attendre, Fortnite a été le jeu le mieux classé en 2023 en termes de revenus récurrents aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, suivi de Call of Duty : Modern Warfare III, FIFA 23, NBA 2K23 et EA Sports FC 24.

