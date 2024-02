Rapport d'information de l'assemblée nationale sur l'intelligence artificielle générative

Rapport d'information n° 2207 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les défis de l'intelligence artificielle générative en matière de protection des données personnelles et d'utilisation du contenu généré (M. Philippe Pradal et M. Stéphane Rambaud)

Introduction générale : les pouvoirs publics face aux opportunités et aux risques de l'intelligence artificielle générative (IAG)

Une constante fondamentale ressort des nombreuses auditions menées par vos rapporteurs : l'intelligence artificielle générative (IAG) est intrinsèquement neutre, ni bénéfique ni préjudiciable. Son impact sur la société dépend entièrement de l'application qui en sera faite.

Ce nouvel outil est source à la fois de dangers et de bénéfices pour les citoyens individuellement et pour la société dans son ensemble.

Les pouvoirs publics doivent en mesurer les opportunités pour ne pas freiner cette nouvelle étape de la révolution numérique. Ils doivent, dans le même temps, appréhender l'éventail des risques inhérents à la diffusion inéluctable de l'IAG pour préparer la société à les maîtriser.

Vos rapporteurs sont convaincus qu'un constat partagé sur ces opportunités et ces risques est un préalable indispensable pour que les pouvoirs publics surmontent le dilemme auxquels ils font face aujourd'hui et qui consiste à accompagner l'essor de l'IAG tout en protégeant les citoyens.

À l'heure où, partout dans le monde, émergent des voies concurrentes pour réguler l'IA dont l'IAG, l'Europe et la France doivent rechercher le juste équilibre entre soutien à l'innovation et réglementation.

