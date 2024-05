Les 10 premiers jeux vidéo en termes de recettes au 1er trimestre 2024

Les 10 premiers jeux pour PC et consoles en termes de recettes cumulées au premier trimestre 2024

Il est incontestable que 2023 a été une grande année pour les jeux. Un nombre écrasant de titres majeurs se sont disputés un temps de jeu en baisse et des dépenses de joueurs de plus en plus consolidées - selon notre dernier rapport gratuit sur les jeux pour PC et consoles, 43 titres ont représenté 90 % de l'ensemble des revenus des nouveaux jeux.

Des jeux bien établis comme Fortnite, Roblox, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Grand Theft Auto V ont recueilli des parts considérables de l'engagement mondial, et peu de titres en dehors des franchises, des plates-formes et des IP connues ont pu rivaliser en termes de revenus.

Dans les conditions de marché actuelles, les développeurs et les éditeurs se battent surtout avec des plateformes comme Fortnite et Roblox, ainsi qu'avec les sorties annuelles de franchises. La question se pose donc de savoir quels sont les jeux les plus performants en ce qui concerne les dépenses des joueurs, et s'il existe des valeurs atypiques en dehors des poids lourds attendus en 2024 ?

Nous avons utilisé le Game Performance Monitor pour découvrir les jeux les plus performants au 1er trimestre 2024 afin de voir où en est le marché aujourd'hui et quels sont les succès à venir.

Fortnite a généré le plus de revenus aux Etats-Unis et dans cinq marchés européens au 1er trimestre 2024

Sur l'ensemble des marchés que nous couvrons, Fortnite a régné en maître grâce à son étonnante capacité à générer énormément de revenus. En totalisant les revenus en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les dix premiers jeux en termes de revenus cumulés (y compris les dépenses premium et dans le jeu) au premier trimestre de l'année étaient :

Fortnite a représenté plus de 10 % de tous les revenus au dernier trimestre, avec très peu d'autres jeux capables de rivaliser à part EA Sports FC 24 (8,3 %). À titre de comparaison, le dixième jeu de la liste, Tom Clancy's Rainbow Six : Siege, n'a représenté que 1,6 % des recettes totales.

Les revenus premium du premier mois ont certainement contribué à l'arrivée de Helldivers 2 et de Dragons Dogma II dans ce classement des dix premiers. Quatre des dix jeux de cette liste sont des sorties annuelles, ce qui souligne la régularité des performances de ces jeux.

Helldivers 2 a probablement obtenu sa place dans le classement grâce à un système de monétisation que de nombreux critiques et joueurs ont trouvé moins intrusif et moins dépendant de la saisonnalité.

