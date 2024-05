Les dépenses des consommateurs américains en matière de jeux vidéo ont augmenté de 4 % en mars, grâce à Monopoly Go Notes de Mat Piscatella, directeur exécutif, jeux vidéo chez Circana

Les dépenses totales prévues aux Etats-Unis pour le matériel, le contenu et les accessoires des jeux vidéo ont augmenté de 4 % en mars 2024 par rapport à l'année précédente, atteignant 4,9 milliards de dollars. Les dépenses en contenu mobile ont augmenté de 15 % par rapport à mars 2023, ce qui a plus que compensé la baisse de 32 % des dépenses en matériel de jeux vidéo. Le mobile a représenté 89 % de la croissance totale en glissement annuel des dépenses de contenu de jeux vidéo au cours du mois. (Les totaux des dépenses mobiles sont fournis par Sensor Tower).

Jeux PC et consoles

La forte performance du mobile dans les dépenses de contenu de jeux vidéo a été accompagnée d'une augmentation de 3 % des dépenses de contenu de console, ainsi que d'une augmentation de 2 % dans le segment du PC, du Cloud et du contenu VR non-console. Les dépenses de contenu par abonnement non mobile sont restées stables en mars par rapport à l'année précédente et sont désormais en baisse de 2 % depuis le début de l'année.

Dragon's Dogma II a été le jeu premium le plus vendu en mars et le troisième jeu le plus vendu en 2024 depuis le début de l'année. Les ventes en dollars du mois de lancement de Dragon's Dogma II ont été plus de 11 fois supérieures à celles du jeu original Dragon's Dogma, initialement sorti sur le marché américain au cours de la période de suivi de mai 2012. Après seulement un mois de commercialisation, Dragon's Dogma II a déjà dépassé les ventes en dollars de Dragon's Dogma et Dragon's Dogma : Dark Arisen combinés.

Helldivers II reste le jeu premium le plus vendu de 2024 depuis le début de l'année, après s'être classé deuxième en mars. Helldivers II se classe actuellement au 7e rang des ventes cumulées en dollars US pour les titres publiés par Sony, après seulement deux mois de commercialisation.

Final Fantasy VII : Rebirth reste le 4e jeu le plus vendu depuis le début de l'année 2024, bien qu'il ait perdu 5 places dans le classement mensuel, se classant 7e en mars après avoir été 2e en février. Final Fantasy VII : Rebirth se classe actuellement à la 14e place de tous les Final Fantasy en termes de ventes cumulées en dollars sur le marché américain. Final Fantasy XV est le premier de tous les temps, suivi de Final Fantasy VII : Remake et du Final Fantasy VII original.

Jeux mobiles

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower indique les 10 jeux les plus utilisés par les consommateurs américains en mars et l'évolution du classement par rapport à février : Monopoly Go ! , Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga, Coin Master (+1), Whiteout Survival (+1), Last War : Survival (+4), Pokémon Go (-3), Township (+1) et Clash of Clans (-2).

Le fait marquant de ce mois est Last War : Survival, qui a progressé de 40% pour dépasser Pokémon Go, Township et Clash of Clans",

a déclaré Samuel Aune de Sensor Tower.

"Last War : Survival est maintenant juste sur les talons d'un autre lancement de 2023 4X Strategy - et d'un autre jeu ''Survival in title'' - Whiteout Survival (+14% MoM). Si ce taux de croissance se maintient, Last War : Survival pourrait dépasser Whiteout Survival et même Coin Master dans les prochains mois. Il convient également de noter que 3 des 10 premiers jeux (y compris le numéro 1) sont des lancements de 2023.

Les quatre premiers jeux restent inchangés et continuent de maintenir un écart significatif avec le reste du classement, Monopoly Go ! conservant une avance considérable sur Royal Match, qui occupe la deuxième place".

Matériel et accessoires

En février, les dépenses en matériel de jeux vidéo ont chuté de 32 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 391 millions de dollars. Toutes les plates-formes de consoles actuelles ont chuté d'au moins 30 % d'une année sur l'autre. Les dépenses en matériel ont terminé le premier trimestre en baisse de 24% par rapport au premier trimestre 2023.

La PlayStation 5 a dominé le marché du matériel en termes de ventes unitaires et en dollars, tant en mars qu'au premier trimestre. La Nintendo Switch a une fois de plus terminé 2e en termes de ventes d'unités, tandis que la Xbox Series s'est classée 2e en termes de dollars sur les deux périodes.

En mars, les dépenses en accessoires ont augmenté de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 242 millions de dollars, aidées par une croissance de 8% des dépenses en casques / écouteurs.

Le PlayStation Dual Sense Edge a été l'accessoire le plus vendu en dollars en mars et au premier trimestre.