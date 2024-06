Les dépenses des consommateurs américains en matière de jeux vidéo ont chuté de 3 % en avril, en raison d'une baisse de 43 % des ventes de matériel Notes de Mat Piscatella, directeur exécutif jeux vidéo chez Circana

Les dépenses totales estimées aux Etats-Unis pour le matériel, le contenu et les accessoires des jeux vidéo ont chuté de 3 % en avril 2024 par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 4,1 milliards de dollars. Une augmentation de 2 % des dépenses de contenu n'a pas pu compenser une baisse de 43 % du matériel et de 4 % des accessoires. La croissance des dépenses de contenu a été tirée par le mobile, la croissance de ce segment compensant une baisse de 24 % en glissement annuel des dépenses de contenu sur les plates-formes de console (les totaux des dépenses de mobile sont fournis par Sensor Tower).

Stellar Blade est le jeu premium le plus vendu en avril et le 16e jeu le plus vendu en 2024 depuis le début de l'année. Stellar Blade est la seule nouveauté du mois d'avril à se classer parmi les 20 meilleures ventes de jeux vidéo premium du mois.

Helldivers II reste le jeu premium le plus vendu de 2024 depuis le début de l'année, après s'être classé 2ème en avril, répétant ainsi son classement de mars. Helldivers II a conservé sa deuxième place malgré une chute de plus de 70 % des ventes en dollars en avril par rapport à mars.

Sea of Thieves a été le quatrième jeu le plus vendu en avril, suite à son lancement sur les plates-formes PlayStation au cours du mois. Le titre s'est classé 55e dans le classement des meilleures ventes de mars. Sea of Thieves a été le 3e jeu le plus vendu sur les plates-formes PlayStation en avril. Un autre titre qui a fortement progressé dans les classements grâce à sa sortie sur les plates-formes PlayStation est Grounded, qui est passé de la 167e place du classement des meilleures ventes de mars à la 12e place en avril. Grounded a été le neuvième jeu le plus vendu sur les plates-formes PlayStation en avril.

Les jeux Fallout ont également enregistré de bons résultats en avril, suite au lancement de la série télévisée Fallout. Fallout 4 s'est classé 5ème dans les charts d'avril, après avoir terminé le mois de mars à la 87ème place, tandis que Fallout 76 est passé de la 159ème place en mars à la 8ème en avril. Fallout 4 s'est classé 4e en avril parmi les utilisateurs mensuels actifs sur Steam, 6e sur les consoles Xbox Series et 8e sur PlayStation (Source : Circana Player Engagement Tracker).

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower indique les 10 jeux les plus utilisés par les consommateurs américains en avril et l'évolution du classement par rapport au mois de mars : Monopoly Go ! , Royal Match, Candy Crush Saga (+1), Roblox (-1), Last War : Survival (+2), Coin Master (-1), Whiteout Survival (-1), Township (+1), Evony (+5) et Clash of Clans.

Alors que les dépenses de consommation américaines ont diminué de 6% par rapport à mars 2024, la tendance à la croissance en glissement annuel se poursuit, avec les dépenses de consommation américaines d'avril 2024 en hausse de 12% par rapport à avril 2023",

a déclaré Samuel Aune de Sensor Tower.

"En comparant avril 2024 à l'année dernière, le Casino est le plus grand gagnant, avec l'émergence de Monopoly Go ! conduisant le genre à être #1 par les dépenses de consommation américaines, détrônant le genre Puzzle. Cependant, les revenus des jeux de réflexion ont également augmenté de manière significative, tout comme ceux des jeux de stratégie, grâce à des jeux innovants tels que Last War : Survival et Whiteout Survival."

"Last War : Survival a continué à grimper dans les classements et fait désormais partie du top 5 des jeux en termes de dépenses des consommateurs américains. C'est l'un des trois seuls jeux du top 10 dont les revenus ont augmenté d'un mois sur l'autre, Candy Crush Saga et Evony étant les deux autres. Chacun d'entre eux a enregistré une croissance de 16 à 18 % de son chiffre d'affaires",

a déclaré M. Aune.

"En dehors du top 10, Brawl Stars a enregistré une croissance impressionnante de 41 % de ses revenus d'un mois sur l'autre grâce à son événement de collaboration avec Godzilla. Brawl Stars est en pleine effervescence depuis un an, avec des revenus en hausse de près de 800 % en avril 2024 par rapport à avril 2023. Un autre jeu à surveiller est AFK Journey, récemment lancé par Lilith, qui s'est déjà hissé à la 21e place en termes de revenus des consommateurs américains."

En avril, les dépenses en matériel de jeux vidéo ont chuté de 43% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 208 millions de dollars. Toutes les plateformes matérielles de consoles actuelles ont chuté d'au moins 26 % en glissement annuel, la Switch affichant la plus forte baisse en glissement annuel (-69 %).

La PlayStation 5 a de nouveau dominé le marché du matériel du mois en termes de ventes en unités et en dollars. La Nintendo Switch a une fois de plus terminé 2e en termes de ventes d'unités, tandis que la Xbox Series s'est classée 2e en dollars.

Les dépenses d'avril en accessoires ont chuté de 4% par rapport à l'année précédente pour atteindre 152 millions de dollars, en raison d'une baisse de 9% des dépenses en manettes de jeu par rapport à l'année précédente.

Le PlayStation Portal a été l'accessoire le plus vendu en dollars à la fois en avril et en 2024 depuis le début de l'année.

Avril 2024 : Meilleures ventes de jeux aux Etats-Unis (physiques et numériques sur les plateformes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classées en fonction des ventes en dollars.

Période de référence : du 4/7/2024 au 5/4/2024

* Les ventes numériques ne sont pas incluses pour les titres marqués

^Les ventes numériques sur les plateformes Nintendo et Xbox ne sont pas incluses

** Ventes numériques février-avril non incluses

Comprend les ventes physiques et les ventes numériques de jeux complets sur les plateformes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel, classées en fonction des ventes en dollars - Ne comprend pas les dépenses liées aux compléments.

Remarque : l'inclusion des données relatives aux ventes numériques dans le classement des meilleures ventes est laissée à la discrétion de l'éditeur participant.