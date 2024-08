Le marché mondial des jeux vidéo générera 187,7 milliards de dollars en 2024 Selon le rapport de Newzoo sur le marché mondial des jeux vidéo 2024

Le marché mondial des jeux en 2024 : La croissance se poursuit, lentement

À l'heure actuelle, les jeux se trouvent à un point d'inflexion majeur. Au début de l'année 2024, nous avons signalé que le temps de jeu moyen à l'échelle mondiale avait considérablement diminué depuis le premier trimestre 2021, et que le temps de jeu n'avait pas augmenté depuis. Un nombre plus restreint de grands studios et de jeux représentent une part croissante des heures de jeu et des revenus.

Cependant, le marché est en pleine croissance et il existe des opportunités pour les studios intrépides, quelque soit leur taille.

Après un retour prudent à la croissance l'année dernière, le marché augmentera de 2,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre un montant estimé à 187,7 milliards de dollars. Les jeux séduiront 3,4 milliards de passionnés cette année, et leur influence s'étendra à l'ensemble du paysage des médias et du divertissement.

Le principal test pour tous les studios cette année sera de contrôler les coûts dans un marché saturé et de plus en plus consolidé. Les développeurs et les éditeurs se poseront probablement des questions similaires, telles que :

Est-il plus judicieux d'investir dans des expériences de jeu plus compactes plutôt que de mettre tous ses oeufs dans le panier d'un long jeu que peu de joueurs terminent réellement ?

Comment les jeux free-to-play (F2P) vont-ils concurrencer les jeux premium et les jeux multiplateformes sur PC et console (et le modèle F2P est-il en voie de disparition) ?

Les outils d'IA générative vont-ils enfin révolutionner le développement, le marketing et les opérations à grande échelle ?

Quel est le bon équilibre entre le maintien d'une propriété intellectuelle bien établie et l'adoption d'une approche innovante avec quelque chose de complètement nouveau ?

La réponse consiste-t-elle simplement à trouver la meilleure stratégie de discount pour votre jeu ou votre franchise ?

Le marché connaît une croissance lente mais constante, et les estimations et prévisions mondiales nous incitent à un optimisme prudent pour cette année (et les suivantes) dans le domaine des jeux vidéo. Dans la nouvelle édition du Global Games Market Report, nous nous penchons sur ces questions de manière exhaustive et détaillée. Pour l'heure, intéressons-nous aux chiffres des estimations et des prévisions.

Le marché mondial des jeux progressera de +2,1 % d'une année sur l'autre en 2024

Comme indiqué précédemment, le marché mondial des jeux générera 187,7 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de +2,1 % d'une année sur l'autre. Les revenus des jeux pour PC et consoles représenteront 51 % des revenus du marché mondial.

La croissance du chiffre d'affaires des PC sera supérieure à celle des segments mobile et console cette année, avant que les rôles ne s'inversent à partir de 2025. Les sorties multiplateformes et le manque de contenu pour les consoles contribueront, entre autres facteurs, au leadership de la croissance du PC.

Le marché des jeux pour consoles sera relativement inactif cette année (avant que Grand Theft Auto VI ne change complètement la donne). Les revenus des jeux pour consoles baisseront de 1,0 % d'une année sur l'autre, mais la croissance reviendra probablement en force en 2025.

Les jeux mobiles représenteront 49 % du chiffre d'affaires mondial de cette année, avec une croissance de 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 92,6 milliards de dollars.

L'Amérique du Nord générera 50,2 milliards de dollars de revenus de jeux en 2024.

Si l'on ventile les recettes mondiales par région, il est clair que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord sont les marchés dominants, bien que la croissance des marchés émergents soit supérieure à celle des régions établies.

Près de la moitié des dépenses de consommation pour les jeux en 2024 proviendront des Etats-Unis et de la Chine, les Etats-Unis générant 47 milliards de dollars et la Chine contribuant à hauteur de 45 milliards de dollars au total mondial. L'Amérique du Nord représentera 27 % de l'ensemble des recettes du marché.

Alors que les régions où le mobile est roi, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique ne représenteront que 9 % des recettes du marché mondial, elles affichent la plus forte croissance. L'Amérique latine augmentera de +6,2% en 2024, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique connaîtront une croissance de +8,9% d'une année sur l'autre.

En revanche, le marché nord-américain ne progressera que de +0,6 % d'une année sur l'autre, soit la croissance la plus faible des cinq marchés mondiaux que nous couvrons. Le ralentissement du marché des jeux pour consoles compensera la croissance modérée des jeux pour PC et mobiles.

Le marché mondial des jeux atteindra 213,3 milliards de dollars en 2027.

Alors que le marché connaît une nouvelle croissance régulière en 2024, une question se pose : cette croissance va-t-elle durer ? La réponse est oui. En 2027, le marché total devrait atteindre un chiffre d'affaires de 213,3 milliards de dollars, avec un TCAC* 2022-2027 de +3,1 %.

Le marché des PC connaîtra probablement une croissance régulière après 2025 et représentera alors environ 22 % du marché total. La croissance des revenus des consoles s'accélérera en raison de la nouvelle console Nintendo - rappelons que la Nintendo Switch est sortie au début de l'année 2017 - de la sortie très attendue et potentiellement déterminante pour le marché de Grand Theft Auto VI, et du contenu next-gen qui sortira après de nombreuses années de production.

En revanche, la part de revenus du marché mobile a diminué depuis la fin de la pandémie et continuera à le faire.

Pour un aperçu plus approfondi des données et des perspectives, vous pouvez également télécharger gratuitement le Global Games Market Report 2024, qui donne un aperçu du contenu de nos rapports premium.

