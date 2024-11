Call of Duty : Black Ops 6 contribue à une croissance de 10 % des dépenses en jeux vidéo en octobre aux Etats-Unis

Le rapport d'octobre de Circana sur les jeux vidéo révèle que les dépenses totales des Etats-Unis en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont augmenté de 10 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Call of Duty : Black Ops 6 a été le jeu vidéo le plus vendu en octobre, se plaçant au troisième rang des jeux les plus vendus en 2024 depuis le début de l'année. Voici d'autres points saillants du rapport :

Les dépenses de contenu des jeux vidéo ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, atteignant 4,2 milliards de dollars. Le contenu des consoles a été le plus grand contributeur à la hausse globale, avec une augmentation des dépenses de 27 %, alimentée par les ventes numériques de jeux complets.

Les dépenses d'abonnement aux jeux vidéo non mobiles ont augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente. La sortie de Call of Duty : Black Ops 6 dans le cadre du Xbox Game Pass a été le principal facteur de croissance.

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower indique les 10 jeux les plus populaires aux Etats-Unis en octobre et l'évolution du classement par rapport à septembre : Monopoly Go ! , Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga, Last War : Survival, Whiteout Survival, Township, Pokémon Go (+2), Coin Master, and Brawl Stars (-2).

Télécharger le rapport (PDF en anglais)