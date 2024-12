Récapitulatif 2024 et prévisions 2025 : Tendances clés des jeux vidéo à surveiller

En cette fin d'année 2024, il est temps de se pencher sur les principales évolutions qui ont façonné l'industrie du jeu cette année et d'anticiper les tendances qui définiront 2025. Ce bulletin est plus long que d'habitude, mais nous l'avons divisé par titre afin que vous puissiez le lire en petites bouchées ou faire défiler les articles qui vous intéressent le plus. Jetons un coup d'oeil à ce qui s'est passé et à ce qui s'annonce :

Réflexion sur 2024

Jeux live-service

Si les anciens jeux "live-service" continuent de dominer, les nouveaux venus dans ce domaine ont connu un succès mitigé. Le secteur n'est pas encore totalement revenu aux jeux premium, mais il est de plus en plus admis que le volume d'offres de services en direct dépasse le temps dont disposent les joueurs. De nombreux joueurs apprécient de faire des pauses dans leurs jeux "lifestyle" pour profiter d'expériences de jeu plus limitées et plus complètes.

Le pouvoir de la nostalgie

2024 a prouvé que la nostalgie est une force puissante dans les jeux. Des jeux en direct offrant des versions "vanille"[1] jusqu'à l'essor des remasters et des remakes, les joueurs reviennent sur les expériences qu'ils aiment. Cette tendance témoigne d'un désir plus large de retrouver des mondes et des histoires familiers avant d'en découvrir de nouveaux.

Les ambitions mobiles de la Xbox

Les projets d'expansion de Microsoft dans le domaine des jeux mobiles ont été mis en suspens, dans l'attente de l'approbation de l'application Xbox par les autorités américaines. Une fois cet obstacle franchi, la Xbox sera bien placée pour attirer les joueurs mobiles. Cette évolution sera déterminante pour la stratégie multiplateforme de Microsoft et sa capacité à rivaliser dans un écosystème de jeux en évolution rapide.

L'évolution des abonnements multi-jeux

La sortie de Call of Duty : Black Ops 6 sur Game Pass a provoqué une cannibalisation des abonnements premium sur Xbox, mais les fortes ventes sur d'autres plateformes ont compensé ce phénomène, laissant les tendances floues. Epic Games redouble d'efforts pour faire de Fortnite une plateforme, en ajoutant du contenu comme Fortnite Festival et Lego Fortnite aux abonnements de Fortnite Crew sans augmenter les prix, dans le but de retenir les joueurs et les développeurs.

Perspectives 2025

GTA VI : un jeu pour tous les gouverner

Prévu pour une sortie à l'automne 2025, Grand Theft Auto VI (GTA VI) est prêt à remodeler l'industrie du jeu, tout comme son prédécesseur, GTA V, qui a pulvérisé les records avec 32,5 millions d'unités vendues au cours de sa première année d'existence. L'expérience de Rockstar dans la création de titres qui définissent le genre permet à GTA VI d'établir de nouvelles normes dans l'industrie. Cependant, son défi consiste à naviguer dans un monde de jeu de plus en plus dominé par les titres "live-service".

La Nintendo Switch 2 pourrait avoir du mal à surpasser son prédécesseur

La Nintendo Switch 2 est confrontée au défi d'être à la hauteur du succès monumental de la Switch originale, même avec l'attrait de la rétrocompatibilité comme incitation à la mise à niveau. Avec plus de 146 millions d'unités vendues et aidée par la pandémie, la Switch originale a profondément pénétré le marché, laissant de nombreux joueurs satisfaits de leur console actuelle. En l'absence d'innovations révolutionnaires, les consommateurs risquent de ne pas voir de raison de se mettre à niveau.

Ubisoft : Acquisition, privatisation ou démantèlement

Une acquisition ou une privatisation semble de plus en plus probable pour Ubisoft. Tencent, l'un des principaux actionnaires d'Ubisoft, est l'un des principaux candidats à un rachat, même si sa stratégie future en matière de fusions et d'acquisitions reste floue. La privatisation pourrait mettre Ubisoft à l'abri des pressions du marché public et lui donner l'occasion de procéder à une refonte stratégique complète. Cependant, les deux voies risquent d'aboutir à un démantèlement partiel ou complet, car les nouveaux propriétaires pourraient choisir de rationaliser les opérations en vendant les studios sous-performants ou les actifs non essentiels.

Fortnite s'attaque à Steam, PlayStation et Xbox

Fortnite évolue rapidement d'un jeu populaire à une plateforme de distribution numérique majeure, prête à défier les géants établis comme Steam et le PlayStation Store. Le mois dernier, Fortnite a établi une nouvelle norme pour les événements en jeu avec "Remix : The Finale", un concert qui a attiré plus de 14 millions de joueurs simultanés et qui a démontré la capacité inégalée de la plateforme à attirer des audiences massives et à créer des moments culturels au sein de son écosystème.

Un nouveau défi pour les grands jeux live-service

2025 s'annonce comme une année exceptionnelle pour la sortie de nouveaux jeux. L'afflux de nouveaux titres va probablement détourner le temps et l'engagement de nombreux jeux live-service existants. L'année prochaine semble marquer le début d'une convergence de tendances qui pourraient poser des défis importants à de nombreux titres live-service traditionnels.

Peu de succès pour les nouveaux jeux de tir multijoueurs F2P en 2025

Si l'on considère les lancements de jeux de tir de ces dernières années, il est de plus en plus évident que le genre est saturé et que les joueurs sont attachés à leur franchise de jeu de tir de prédilection. Bien qu'il puisse y avoir des bips sur le radar à chaque fois qu'un nouveau jeu est lancé et que les joueurs le testent, ils finiront par s'éteindre au cours de l'année ou des deux années à venir sans aucune fanfare supplémentaire.

Gardez une longueur d'avance avec Newzoo

