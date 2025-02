Quels jeux vidéo sont arrivés en tête des charts en décembre 2024 ? Par Newzoo

Jetons un coup d'oeil sur les jeux qui ont dominé les charts pendant les fêtes de fin d'année. Nos données d'engagement révèlent les titres les plus joués sur PC, PlayStation et Xbox en décembre 2024, et nous avons ajouté des commentaires d'analystes pour vous donner un aperçu du marché.

PC

#1 Fortnite (+1) : Fortnite continue de fixer la norme en matière d'engagement des joueurs, et le mois de décembre n'a pas fait exception à la règle. Avec Lego Fortnite Brick Life, une collaboration avec Mariah Carey pour Winterfest et un mode à la première personne très attendu dans Ballistic, la réinvention constante d'Epic Games fait revenir les joueurs.

#2 Counter-Strike 2 (+1) : Le jeu de tir compétitif reste un incontournable pour les joueurs de PC et remonte à la deuxième place. Cette résurgence est alimentée par des mises à jour constantes et la popularité durable de l'écosystème esports de Counter-Strike.

#3 Minecraft (+1) : Minecraft a gagné une place en décembre, grâce à ses mises à jour régulières et à sa vaste communauté de joueurs qui consolident sa position en tant que titre phare sur PC.

#4. Marvel Rivals (nouveau) : Le nouveau titre de NetEase a été lancé avec un élan incroyable. Le titre s'est taillé une place de choix dans la catégorie des jeux de tir avec héros. La sortie régulière de héros toutes les six semaines promet de maintenir sa popularité.

#5 Roblox (-1) : Bien qu'il perde une place, Roblox reste un incontournable. Son écosystème axé sur la plateforme continue de prospérer, même au milieu de la concurrence.

#6ème League of Legends (-1) : Malgré une légère baisse de l'engagement pendant les fêtes de fin d'année, le jeu reste dominant dans le genre MOBA, soutenu par sa scène compétitive et son flux régulier de contenu.

#7 Les Sims 4 (-) : Les extensions saisonnières de décembre pour Les Sims 4 ont maintenu l'intérêt des joueurs, ce qui lui a permis de conserver sa place dans le top 10.

#8ème Call of Duty : Modern Warfare II/Warzone/Black Ops 6 (-2) : Call of Duty a connu une baisse dans le classement, même s'il reste l'un des jeux préférés des joueurs. La concurrence des nouveautés des fêtes de fin d'année a peut-être détourné l'attention.

#9 Valorant (+1) : Le jeu de tir tactique de Riot Games continue de progresser régulièrement, grâce à sa scène esports florissante et à ses fréquentes mises à jour en jeu.

#N°10 Dota 2 (-) : En fin de liste, Dota 2 conserve sa position grâce à sa base de joueurs engagés et à son influence dans le domaine de l'esport.

Consoles

#1 Fortnite (+1) : Le champion de l'engagement a encore frappé, dominant le palmarès des consoles. Des collaborations aux mécanismes de jeu innovants, la capacité de Fortnite à s'adapter et à enthousiasmer les joueurs a placé la barre très haut pour ses concurrents.

#2 Call of Duty : Modern Warfare II/Warzone/Black Ops 6 (-) : Malgré une légère baisse dans le classement PC, Call of Duty reste un choix de premier plan sur console.

#3 Grand Theft Auto V (-) : GTA V continue de captiver les joueurs sur console, les mises à jour constantes de son mode GTA Online favorisant l'engagement.

#N°4 Minecraft (+1) : Minecraft monte en grade et démontre son attrait universel sur toutes les plates-formes.

#5 Roblox (-1) : En recul d'une place, Roblox reste un titre inamovible dans le top 10, malgré une forte concurrence.

#6 Marvel Rivals (nouveau) : Sur console, Marvel Rivals est entré dans les charts un peu plus bas que sur PC, mais a tout de même fait sensation, soulignant son potentiel multiplateforme.

#7 EA Sports FC 25 (-1) : La saison de football s'est accélérée, tout comme EA Sports FC 25, le jeu préféré des fans de sport depuis longtemps.

#8 Rocket League (-1) : Le mélange de football et de chaos automobile reste un favori des fans, même s'il recule légèrement dans le classement.

#9 EA Sports FC 24 (-1) : Alors qu'EA Sports FC 25 est en tête du classement, son prédécesseur a tout de même réussi à se faire une place, ce qui prouve que la franchise ne s'est jamais démentie.

#10 Tom Clancy's Rainbow Six : Siege (-1) : Bien que perdant une place, Rainbow Six : Siege continue d'offrir une expérience de jeu de tir tactique qui trouve un écho auprès de son public de base.

