Le marché africain du gaming croît 6x plus vite que la moyenne mondiale

Le marché africain du jeu vidéo a atteint 1,8 milliard de dollars en 2024, affichant une croissance annuelle de 12,4 % par rapport à 2023, soit six fois plus rapide que la moyenne mondiale (2,1 %). Cette progression est largement portée par le jeu mobile, qui représente près de 90 % du total, soit 1,6 milliard de dollars.

Le nombre total de joueurs en Afrique est estimé à 349 millions en 2024, contre 317 millions en 2023 (+10 %). Sur ces 349 millions, 304 millions jouent sur mobile, confirmant la prédominance de ce support sur le continent. Par ailleurs, l'étude couvrait pour la première fois l'ensemble de l'Afrique, alors que les précédentes analyses se concentraient surtout sur l'Afrique subsaharienne.

Au niveau des pays, l'Egypte arrive en tête avec 368 millions de dollars de revenus liés au gaming, suivie du Nigeria (300 millions) et de l'Afrique du Sud (278 millions). L'Erythrée et le Niger sont les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide, alors que la Guinée équatoriale et les Seychelles figurent parmi les plus lents.

Cordel Robbin-Coker, PDG de Carry1st, souligne que la forte croissance du marché africain, principalement tirée par le mobile, montre que le continent "saute" certaines étapes traditionnelles (PC, console) pour passer directement aux jeux sur smartphone. De son côté, Newzoo remarque que la croissance fulgurante de l'Afrique ne peut plus être négligée, puisque 90 % de son marché du jeu (1,8 milliard de dollars) repose sur le mobile.

