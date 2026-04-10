Jeu vidéo : un sommet international pour repenser l'écosystème de l'image animée

La France et la Corée du Sud co-présideront, le 7 septembre 2026, le premier sommet international consacré au cinéma, à la création audiovisuelle et au jeu vidéo, qui se tiendra à la fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence.

Annoncé conjointement par les autorités françaises[1, 2] et sud-coréennes, cet événement réunira des dirigeants d'entreprises, responsables politiques, créateurs et acteurs de la formation afin d'échanger sur les transformations profondes de l'écosystème de l'image animée.

Un secteur au coeur des transformations

Le sommet réunira des dirigeants d'entreprises, décideurs publics, créateurs et acteurs de la formation pour aborder les mutations profondes qui affectent l'ensemble de la filière.

Parmi les enjeux identifiés figurent notamment la transformation des modèles économiques, la montée en puissance des plateformes, l'évolution des usages, ainsi que l'impact de l'intelligence artificielle, autant de sujets qui concernent directement l'industrie du jeu vidéo.

Dans ce contexte, le jeu vidéo apparaît comme un secteur à la fois moteur et révélateur de ces évolutions, notamment en matière de modèles hybrides, de diffusion numérique et d'engagement des publics.

Vers de nouvelles coopérations internationales

Au-delà des constats, le sommet vise à favoriser une coordination accrue entre les grands pôles de production mondiaux, en particulier entre l'Europe et l'Asie.

L'objectif est de poser les bases d'un multilatéralisme de l'image animée, dans lequel le jeu vidéo pourrait jouer un rôle structurant aux côtés du cinéma et de l'audiovisuel, à la croisée des enjeux technologiques, culturels et économiques.