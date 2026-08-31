Press X to Engage : un nouveau podcast explore l'influence du jeu vidéo sur nos comportements et nos sociétés

Depuis le 18 juin 2026, le podcast Press X to Engage propose une série d'entretiens consacrés au rôle du jeu vidéo dans la société contemporaine. Animé par Marianne Tostivint et Gabriel Esteves, il donne la parole à celles et ceux qui conçoivent, étudient ou utilisent le jeu vidéo comme vecteur de transmission, d'engagement et de transformation.

Longtemps considéré comme un simple loisir, le jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle mondiale. Il influence nos imaginaires, nos représentations et nos pratiques culturelles. Pourtant, les débats sur son rôle social, éducatif ou politique restent encore relativement peu présents dans l'espace médiatique.

Press X to Engage part d'une conviction simple : le jeu vidéo n'est pas seulement un objet de divertissement. C'est aussi un média qui transmet des idées, véhicule des valeurs et participe à façonner notre rapport au monde.

Pour explorer ces questions, Marianne et Gabriel reçoivent des professionnels aux profils variés : créateurs et créatrices de jeux, chercheurs, éditeurs, entrepreneurs, médiateurs culturels ou spécialistes de l'impact.

Le podcast privilégie un format d'entretien approfondi, permettant à chaque invité de revenir sur son parcours, sa pratique et sa vision du rôle que peut jouer le jeu vidéo dans la société.

Deux professionnels du secteur aux commandes

Marianne Tostivint est narrative designer, game director et fondatrice du studio Moon Valley. Elle travaille depuis plus de vingt ans dans l'industrie du jeu vidéo et s'intéresse particulièrement aux liens entre conception de jeux, récits et impact.

Gabriel Esteves est conseil en propriété intellectuelle et fondateur d'Akeya. Il apporte un regard complémentaire sur les enjeux économiques, réglementaires et stratégiques du secteur.