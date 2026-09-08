Emmanuel Macron annonce la création d'un Festival international du jeu vidéo en France

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création en France d'un Festival international du jeu vidéo, destiné à devenir un "grand rendez-vous mondial" réunissant création, innovation, joueurs et industrie. L'annonce a été faite le 7 septembre 2026 à Saint-Paul-de-Vence, lors du discours d'ouverture du Sommet Lumière consacré à l'avenir du cinéma et des images animées.

Devant des représentants d'une soixantaine de pays et organisations internationales ainsi que des professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, Emmanuel Macron a consacré une partie de son intervention aux transformations de la création liées notamment aux plateformes numériques et à l'intelligence artificielle. Le chef de l'Etat a présenté quatre initiatives issues du sommet, consacrées à la préservation du patrimoine audiovisuel, à l'éducation à l'image, aux salles de cinéma indépendantes et au jeu vidéo.

Pour ce dernier, le Président a défendu une reconnaissance explicite de sa dimension culturelle : "Je considère très profondément que le jeu vidéo fait partie de notre culture et doit faire partie d'ailleurs de l'exception culturelle française, comme nous avons su le faire pour le cinéma et toutes les créations."

C'est dans ce cadre qu'il a annoncé la création du nouvel événement : "Nous créerons un Festival international du jeu vidéo pensé dès l'origine comme un grand rendez-vous mondial de la création, de l'innovation, des joueurs et de l'industrie." Le Président a également évoqué les succès internationaux rencontrés par certaines productions françaises et la nécessité de mieux mettre en valeur la création et l'industrie nationales.

À ce stade, le discours présidentiel ne précise toutefois ni la date de la première édition, ni son lieu, ni son format, ni l'organisme qui sera chargé de son organisation. Il ne permet pas davantage de déterminer comment ce nouveau rendez-vous entendra se positionner par rapport aux manifestations professionnelles et grand public déjà organisées en France.

Le jeu vidéo intégré à une politique plus large de soutien aux industries de l'image

L'annonce intervient dans le cadre du Sommet Lumière, initiative internationale consacrée aux transformations des industries de l'image. Emmanuel Macron y a notamment défendu la protection de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, la rémunération des créateurs, la lutte contre le piratage, la transparence des contenus générés par intelligence artificielle et les enjeux de découvrabilité des oeuvres. Le Président a également estimé nécessaire de préserver la capacité des studios de jeux vidéo à "inventer un nouvel univers plutôt que reproduire indéfiniment ce qui a déjà marché".

La France et la Corée du Sud ont parallèlement annoncé un investissement conjoint d'un milliard d'euros sur cinq ans dans le cadre du "Partenariat Lumière", destiné au soutien de la filière de l'image et de la souveraineté culturelle. Le discours ne précise cependant pas si le futur Festival international du jeu vidéo bénéficiera directement de ces financements.

Le chef de l'Etat a enfin rappelé le poids économique conjoint du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, auxquels il attribue 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, tout en citant les investissements réalisés ces dernières années dans les capacités de production et les formations, notamment à travers France 2030 et la Grande Fabrique de l'image.

Au-delà de la création d'un nouvel événement, l'annonce marque ainsi la volonté affichée par la présidence de la République d'inscrire davantage le jeu vidéo dans la politique culturelle française, aux côtés du cinéma et de l'audiovisuel. Les modalités concrètes du futur festival permettront désormais d'en mesurer l'ambition, notamment son positionnement international, la place accordée aux professionnels et au public, ainsi que son articulation avec les événements déjà existants.

Consulter le discours officiel