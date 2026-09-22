Kalank lève des fonds et rejoint un projet France 2030 consacré à la réalité mixte

Le studio français Kalank, basé à Angoulême et Paris, annonce simultanément sa première levée de fonds et sa participation à un projet de R&D soutenu dans le cadre de France 2030. Deux opérations qui doivent accompagner le développement de ses activités dans le jeu vidéo, l'édition et les technologies immersives.

Image : Jeu vidéo "Miraculous - Rise of the Sphinx"

Fondé en 2017 par Baptiste Deneufbourg et Adrien Carta, Kalank a ouvert son capital au Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion et au SPV KPA, constitué d'investisseurs issus des nouvelles technologies. Le montant précis de la levée n'est pas communiqué, le studio indiquant toutefois disposer, à l'issue de l'opération, d'un financement cumulé supérieur à 1,5 million d'euros.

Ces moyens doivent notamment permettre de renforcer les équipes créatives et techniques, de conserver et développer les compétences en France et d'accélérer l'activité d'édition du studio. Kalank entend en particulier développer Kalank Publishing, parallèlement à ses activités de développement de jeux et à Augmenty Solutions, son activité consacrée aux expériences immersives destinées notamment à l'industrie, à la culture et aux institutions. L'entreprise compte actuellement une trentaine de collaborateurs.

Kalank annonce parallèlement être lauréat de l'appel à projets France 2030 "Technologies innovantes des univers virtuels immersifs". Le studio participe, avec Augmenty, Inversive XR et Brain Analytics Technologies, au projet BTMRSA2 (Brique Technologique de Mixed Reality Souveraine et Agnostique 2), prévu sur 36 mois.

Le projet vise à développer une brique technologique de réalité mixte permettant de créer plus facilement des scénarios associant environnement réel, éléments 3D, contenus sonores et interfaces. L'intelligence artificielle doit notamment être utilisée pour l'analyse spatiale et la reconnaissance des lieux, mais également pour la génération et l'enrichissement des scénarios. Le consortium met également en avant la maîtrise du traitement des données collectées comme l'un des objectifs du projet.

Avec ces deux annonces, Kalank cherche ainsi à consolider un modèle reposant sur trois activités complémentaires : développement de jeux, édition et solutions immersives professionnelles. La levée de fonds doit renforcer sa capacité de production et d'édition, tandis que le projet France 2030 lui permet de poursuivre ses travaux de R&D autour de la réalité mixte et de l'IA.