Cloud Gaming : Blacknut obtient jusqu'à 215 millions de dollars de financement auprès de Digital Alpha

La société française Blacknut annonce l'entrée de Digital Alpha à son capital dans le cadre d'une opération pouvant représenter jusqu'à 215 millions de dollars. Ce financement doit accompagner le développement international de sa plateforme de cloud gaming, ses investissements dans les infrastructures ainsi que l'enrichissement de son catalogue.

Fondée par Olivier Avaro, Blacknut revendique aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés dans plus de 65 pays et un catalogue dépassant 1 000 jeux. La société commercialise son service directement auprès des joueurs, mais s'appuie également sur des partenariats avec des opérateurs télécoms, fournisseurs d'accès à Internet, fabricants d'appareils et entreprises du secteur des médias.

Digital Alpha est une société d'investissement spécialisée dans les infrastructures numériques, notamment les réseaux, le cloud, les capacités de calcul GPU, le stockage et les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Son entrée au capital doit ainsi apporter à Blacknut des ressources financières mais également faciliter son accès à des capacités de calcul et de distribution nécessaires au déploiement du cloud gaming à grande échelle.

L'opération intervient alors que la distribution des jeux vidéo évolue progressivement vers une plus grande diversité de supports et de modèles d'accès. Pour Blacknut, ce financement doit notamment permettre de poursuivre son développement auprès des opérateurs et constructeurs, tout en renforçant sa présence sur de nouveaux marchés internationaux.