Europe Créative Media 2027 : des sessions d'information pour préparer les prochains appels

Le Relais Culture Europe, bureau Europe Créative France, lance son accompagnement consacré aux appels Europe Créative Media 2027, dernière année de l'actuelle programmation européenne. Plusieurs évolutions étant prévues pour cette année charnière, une première session générale de présentation des nouveautés sera organisée le 5 octobre à 15h.

Deux rendez-vous concerneront plus directement les professionnels du jeu vidéo et des industries numériques :

la session " Video Games and Immersive Content " le 26 octobre à 15h,

" le 26 octobre à 15h, puis "Innovative Tools and Business Models" le 30 octobre à 15h.

Une session consacrée au Codev sera également proposée ultérieurement.

Les premiers appels Media 2027 doivent être publiés à la fin du mois de septembre. Le Relais Culture Europe indique par ailleurs que ses équipes peuvent dès maintenant accompagner les sociétés et studios dans la préparation de leurs projets et durant toute la période de dépôt.

La participation aux sessions est gratuite sur inscription préalable.

Inscriptions aux sessions Europe Créative Media 2027