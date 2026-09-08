Esports World Cup à Paris : un pari réussi, mais des angles à affiner Par Jérôme Trogant - @trog_31

Après sept semaines de compétition à Paris (du 6 juillet au 23 août 2026), la troisième édition de l'Esports World Cup (EWC) s'est achevée sur des chiffres records et une visibilité inédite en Europe. Première édition organisée hors d'Arabie saoudite, cette édition "délocalisée" en urgence depuis Riyad a démontré la capacité de l'événement à voyager, tout en posant les bases d'un format plus intégré à l'écosystème mondial du jeu compétitif.

Ambitions affichées : faire de l'EWC un "vrai" rendez-vous mondial

L'Esports Foundation ne cache pas ses objectifs : transformer l'EWC en une IP globale, capable de se déplacer, tout en s'intégrant plus profondément aux écosystèmes des éditeurs, des clubs et des régions.

Concrètement, cela signifie :

Faire de l'EWC une étape régulière du calendrier esports, pas seulement un événement isolé à Riyad.

Travailler davantage avec les éditeurs pour que les tournois EWC s'inscrivent dans la saison compétitive de chaque jeu.

Renforcer la durabilité des clubs en leur offrant plusieurs opportunités de points et de revenus via le Club Championship.

Faire émerger des joueurs "stars" reconnus au-delà du cercle hardcore, à l'image des sportifs traditionnels.

La relocalisation à Paris en seulement huit semaines a aussi servi de test grandeur nature : prouver que l'EWC peut être organisé dans une ville disposant déjà d'une forte culture esports et d'infrastructures événementielles.

Ce qui a fonctionné : chiffres, exposition et intégration locale

1. Des chiffres globaux en hausse

Les indicateurs clés de performance sont solides :

850 millions de viewers au total (+13% vs 2025).

440 millions d'heures de contenu consommées (+26%).

175 000 billets vendus pour les compétitions (+94% vs 2025).

2 millions de visites au total (sites de compétition, Fan Fest, activations urbaines).

Ces chiffres montrent que l'événement a réussi à la fois à fidéliser son coeur de cible et à élargir son audience.

2. Une intégration réussie dans le paysage français

L'EWC a bénéficié d'un soutien institutionnel fort, notamment du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Ville de Paris.

Points marquants :

Facilitation des visas Schengen pour joueurs, staff, médias et fans, avec un accompagnement rapide des autorités.

Visibilité massive dans l'espace public : près de 9 000 affichages outdoor, 1 100 stations de métro, 4 000 bus et écrans dans 135 hôtels.

Cette intégration a renforcé l'image de la France comme terre d'accueil d'événements esports majeurs, et a offert une exposition importante à l'écosystème local (clubs, jobs, tissu associatif).

3. Succès des clubs français et dynamique communautaire

Les clubs français ont été très présents et performants :

Karmine Corp finaliste en League of Legends.

Team Vitality 3e au classement général du Club Championship, avec environ 4 millions de dollars de gains.

Team Vitality vainqueur du tournoi féminin Mobile Legends : Bang Bang.

Forte affluence et ambiance "stade de foot" sur des matchs comme Karmine Corp vs T1, Gentle Mates en Call of Duty, ou encore les rencontres de Team Vitality en Counter-Strike.

L'EWC a aussi offert aux clubs partenaires la possibilité de faire rentrer et rassembler leurs communautés sur les jeux auxquels ils participaient, renforçant ainsi le lien entre supporters et structures.

Ces moments ont illustré la capacité de l'EWC à créer des récits forts autour des clubs, et à connecter le public français à des rivalités internationales.

4. Un Club Championship qui commence à faire sens

Avec 25 tournois sur 24 jeux, un prize pool total record (jusqu'à 75 M$ selon certaines sources) et un Club Championship couronné in extremis par AG.AL, l'EWC a consolidé son format de "super-saison" multi-jeux.

AG.AL (Chine) remporte le titre Club Championship avec 5 300 points, devant Team Falcons, Team Vitality, Navi et Team Liquid.

La victoire s'est jouée sur le dernier événement (Trackmania), avec un suspense total puisque la 1e et la 3e place se sont décidées sur ces phases finales.

Ce format incite les clubs à investir sur plusieurs titres, ce qui, à terme, peut créer plus de continuité pour les fans.

5. Une application mobile complète et de la gamification

L'application officielle de l'EWC a été un vrai levier d'expérience utilisateur : elle centralisait énormément d'informations (programmes, résultats, plans, actualités) et facilitait grandement la navigation sur site.

Un système de gamification permettait aux visiteurs de remplir des missions (visiter des stands, assister à des matchs, interagir avec des activations) pour gagner des lots, renforçant l'aspect ludique et interactif de la visite.

6. Présence de créateurs de contenus, sportifs et stars

L'événement a attiré de très gros créateurs de contenus, sportifs et personnalités publiques, comme Ciryl Gane, Tibo InShape, Pierre Gasly ou Philippe Etchebest.

Leur présence a offert une couverture médiatique élargie au-delà du cercle esports, et a contribué à ancrer l'EWC dans la culture populaire française.

7. Des hosts révélés, atouts de l'expérience live

Côté scène, certaines hosts ont été de véritables révélations de cette édition parisienne. Loupiote a pu mettre en avant ses qualités de présentatrice et ses capacités multilingues, notamment en japonais, offrant une interface fluide entre joueurs, équipes et public international. Lutti s'est également imposé comme un animateur clé, portant l'énergie des shows et contribuant à l'ambiance "stade" qui a marqué plusieurs soirées.

Leur travail a renforcé la qualité de production live et montré que la France dispose de talents capables de porter des formats internationaux.

Ce qui ne fonctionne pas (ou pas encore) : format, narration et festival

1. Un festival gaming moins dense qu'à Riyad

À Riyad, l'EWC s'appuie sur un très grand festival gaming grand public en parallèle des compétitions. À Paris, ce volet a été réduit :

Impossible de reproduire la même échelle de festival en seulement huit semaines de préparation.

Des fan zones et activités ont bien été mises en place, mais avec une offre moins riche et moins immersive.

Cela a limité l'aspect "fête du jeu vidéo" pour le grand public, même si l'accent a été mis sur des scènes de compétition plus grandes et plus spectaculaires. Pour une édition future en Europe, un meilleur équilibre entre compétition et festival pourrait renforcer l'attractivité hors coeur de cible.

2. Une narration "multi-jeux" encore à construire

Malgré les progrès du Club Championship, l'EWC peine encore à faire suivre plusieurs titres par un même public :

Beaucoup de fans restent focalisés sur leur jeu principal (LoL, CS2, Valorant, etc.).

La couverture médiatique et les récits restent souvent segmentés par titre, ce qui limite l'effet "coupe du monde" transversale.

Même si les tarifs étaient abordables pour suivre un jeu ou une équipe en particulier, cela pouvait devenir gênant de devoir payer l'entrée d'un jeu qu'on ne suit pas, même si c'était l'occasion de le découvrir. Pour certains jeux, des personnes de la Fan Fest regardaient depuis les abords, sans billet, ce qui montre un intérêt latent mais aussi une barrière tarifaire pour l'expérimentation.

L'ambition de faire de l'EWC un événement où un fan de Call of Duty suit aussi Honor of Kings ou Trackmania parce que son club est en jeu est pertinente, mais demande plus de travail éditorial, de storytelling et de mise en avant des enjeux globaux.

3. Une dépendance forte à la Chine et aux marchés émergents

Les chiffres globaux sont excellents, mais une part importante de la croissance vient de marchés comme la Chine, où les données complètes ne sont pas toujours publiques.

La fondation reconnaît être "encore très tôt" dans son développement en Chine, avec un potentiel énorme mais une intégration à approfondir.

À long terme, une forte dépendance à quelques marchés (Chine, MENA, certaines régions d'Asie) peut poser des questions de résilience et de diversité de l'audience.

4. Un impact économique local en demi-teinte sur la production

On aurait pu penser que l'EWC ferait travailler les entreprises françaises de production vidéo, décor, scénographie et métiers techniques. En réalité, une partie avait déjà été préparée en amont, et le reste a été confié aux partenaires habituels de l'Esports Foundation.

Sur ces métiers-là, il n'y a donc pas eu de rentrée d'argent significative pour l'écosystème français. De même, des structures esports et lieux de bootcamp avaient été sollicités en amont, mais tout a été organisé pour que les équipes puissent s'entraîner directement sur le site de l'EWC.

En revanche, l'hébergement a généré une forte rentrée d'argent pour le secteur hôtelier parisien, avec des équipes, staff, médias et fans logés pendant plusieurs semaines.

Impressions globales : un jalon majeur pour l'esport en France

Pour l'écosystème français, l'EWC 2026 à Paris marque un tournant :

Démonstration de la capacité à organiser un événement mondial de sept semaines, avec des dizaines de tournois, des milliers de joueurs et une audience massive.

Renforcement de la légitimité de l'esport comme outil de diplomatie sportive et d'attractivité internationale.

Exposition sans précédent pour les clubs, talents et métiers français de l'esport.

Les ambitions de l'EWC - globalisation, intégration aux écosystèmes de jeux, durabilité des clubs - sont claires et cohérentes avec les besoins du secteur. Les résultats chiffrés valident la direction, même si certains choix d'organisation et la réduction du volet festival ont montré les limites d'une exécution en mode "urgence".

Pour les prochaines éditions, les pistes d'amélioration sont identifiées :

Renforcer le volet festival grand public pour toucher au-delà du coeur de cible.

Continuer à travailler la narration transversale du Club Championship pour créer de vrais récits "multi-jeux".

Poursuivre l'intégration avec les éditeurs et les ligues existantes pour que l'EWC soit perçue comme une pièce maîtresse du calendrier, et non un événement parallèle.

Mieux intégrer les acteurs locaux de la production et des infrastructures pour maximiser l'impact économique en France.

Dans l'ensemble, l'EWC 2026 à Paris confirme que l'esport peut occuper l'espace médiatique et urbain d'une capitale mondiale pendant tout un été, et que la France a désormais les références et les réseaux pour accueillir ce type de rendez-vous.