"Try Hard" : Arte retrace les débuts de l'esport en France

Arte proposera à partir du 22 octobre 2026 Try Hard : la génération qui a inventé l'esport, une série documentaire en trois épisodes consacrée à la naissance et à la professionnalisation du jeu vidéo de compétition en France. Elle sera disponible sur arte.tv, YouTube et les chaînes sociales d'Arte.

Réalisée par Paul Bouvier et Loïc Phil, la série revient sur le développement de l'esport français depuis les premières LAN parties du début des années 2000. A travers les témoignages de joueurs et de pionniers du secteur, elle retrace l'apparition des premières équipes, compétitions et figures du jeu compétitif, jusqu'à la constitution progressive d'un écosystème professionnel.

Le documentaire s'appuie notamment sur de nombreuses archives de cette période. Il revient sur l'organisation au Futuroscope, en 2003, de la première Coupe du monde des jeux vidéo et sur le rôle joué par la France dans les premières années de structuration de l'esport international.

Try Hard ne s'intéresse pas uniquement aux compétitions. La série aborde également les transformations économiques et sociales qui ont accompagné le développement de l'esport : arrivée du streaming dans les années 2010, professionnalisation des équipes, importance croissante des sponsors ou encore place des femmes dans un milieu historiquement très masculin. Les réalisateurs entendent également montrer les difficultés individuelles rencontrées par certains pionniers lors du passage d'une pratique communautaire et amateur à une activité professionnelle.

Try Hard : la génération qui a inventé l'esport sera disponible à partir du 22 octobre 2026 sur arte.tv, YouTube et les réseaux sociaux d'Arte.