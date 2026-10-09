Free-to-play : un marché stable, mais des modèles économiques en mutation

Le modèle free-to-play (F2P) conserve une place importante sur le marché du jeu vidéo, malgré le ralentissement de plusieurs titres historiques et la diminution du nombre de nouvelles productions. Dans une étude intitulée Free-to-play in 2026, Newzoo analyse l'évolution du temps de jeu, des revenus et des genres sur PC et consoles entre 2021 et 2025. Ses conclusions montrent que le free-to-play ne connaît pas de déclin généralisé, mais une transformation de ses usages et de ses modèles économiques.

En 2025, les jeux free-to-play représentent 29,3 % du temps de jeu total mesuré sur PC, PlayStation et Xbox, hors Roblox et Fortnite, comptabilisés séparément. Cette proportion a diminué de 2,9 points depuis 2021, mais le nombre total d'heures jouées est resté globalement stable. La baisse relative s'explique principalement par la progression d'autres catégories, notamment les jeux premium et Roblox, qui représente désormais 7,9 % du temps de jeu, soit une hausse de 4,6 points sur la période. Les jeux premium classiques atteignent quant à eux 21,6 % du temps de jeu, en progression de 4 points.

Les évolutions diffèrent sensiblement selon les plateformes. Sur PC, le temps consacré aux jeux free-to-play a progressé, malgré une diminution de leur part de marché. Sur consoles, le recul est plus marqué, mais il se concentre sur un nombre limité de jeux-service historiques plutôt que sur l'ensemble du modèle économique. Newzoo souligne ainsi que les difficultés de certains titres compétitifs ne doivent pas être interprétées comme un désintérêt général des joueurs pour le free-to-play.

Le ralentissement est en revanche manifeste concernant les nouveaux lancements. Le nombre de jeux free-to-play fonctionnant sur un modèle de service continu a atteint un maximum de 36 sorties en 2017, avant de diminuer progressivement. La moyenne annuelle est passée de 21,3 titres sur la période 2020-2022 à 14,7 entre 2023 et 2025, soit une baisse de 31 %, alors que le nombre global de sorties de jeux continuait d'augmenter. Newzoo attribue notamment cette évolution à la hausse des coûts de développement, aux risques commerciaux et à la concurrence des titres déjà installés.

L'étude met également en évidence une diminution de la concentration des revenus parmi les jeux free-to-play les plus importants. Sur PC, les cinq premiers titres représentaient 68 % des revenus de la catégorie en 2021, contre 65 % en 2025. Sur consoles, leur part est passée de 79 % à 72 % sur la même période. Les dépenses des joueurs se répartissent donc progressivement sur un ensemble plus large de productions, même si les titres dominants continuent de concentrer la majorité du chiffre d'affaires.

La principale évolution concerne toutefois la progression des RPG reposant sur des mécanismes de monétisation gacha, fondés sur l'obtention aléatoire de personnages, d'équipements ou d'améliorations. Le nombre de titres majeurs de cette catégorie suivis par Newzoo est passé de 3 en 2021 à 17 en 2025. Sur PC, leur temps de jeu a progressé de 92 % sur la période, soit 864 millions d'heures supplémentaires. Sur consoles, la progression est beaucoup plus limitée, avec 85 millions d'heures supplémentaires.

Cette évolution se retrouve dans la répartition des genres. Sur PC, les RPG représentaient 9 % du temps de jeu free-to-play en 2021, contre 14,3 % en 2025, soit une progression de 5,3 points. Sur consoles, leur part est passée de 10 % à seulement 10,3 %. Newzoo attribue principalement la croissance sur PC à des productions comme Wuthering Waves, Honkai : Star Rail et Zenless Zone Zero, qui cumulent 1,1 milliard d'heures de jeu en 2025.

Cette progression des RPG gacha traduit également une évolution des mécanismes d'engagement. Alors que les jeux free-to-play compétitifs reposent principalement sur la maîtrise du gameplay et la vente de contenus cosmétiques, les productions plus récentes privilégient des systèmes de progression liés aux personnages, aux équipements et aux améliorations. Newzoo observe toutefois qu'une partie de la croissance provient de joueurs passant d'un titre à un autre au sein de la même catégorie, plutôt que de l'arrivée de nouveaux publics.

L'augmentation du temps de jeu ne se traduit pas encore par une progression proportionnelle des revenus. Pour les développeurs et les éditeurs, l'enjeu réside donc autant dans la fidélisation et la monétisation des joueurs que dans leur acquisition. L'étude décrit un marché free-to-play toujours important, mais dans lequel les conditions de lancement, les genres dominants et la répartition des dépenses évoluent.

L'analyse repose sur les données du Game Performance Monitor de Newzoo, couvrant 37 marchés pour le temps de jeu sur PC et consoles, hors Chine et Inde. Les données de revenus portent sur six marchés : Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie. L'étude complète Free-to-play in 2026 est proposée dans le cadre de l'abonnement Games Market Reports & Forecasts de Newzoo.

Accéder à l'article original sur le site de Newzoo (en anglais).

L'analyse complète de 22 pages est disponible via l'abonnement aux rapports et prévisions sur le marché des jeux vidéo de Newzoo.