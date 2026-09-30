Le marché des jeux premium sur PC et consoles progresse de 5 % au premier semestre 2026

Sensor Tower publie une nouvelle étude consacrée au marché des jeux premium sur PC et consoles. Le rapport analyse les ventes et les usages sur Steam, PlayStation et Xbox, ainsi que les stratégies de lancement et les investissements publicitaires des éditeurs. Selon ses estimations, le marché a généré 13,8 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une progression de 5,3 % sur un an.

Cette croissance s'est principalement concentrée au deuxième trimestre. Après un premier trimestre en recul d'environ 2 %, à 6,9 milliards de dollars, les revenus ont progressé de 13 % sur un an au deuxième trimestre, à 6,94 milliards. Sensor Tower souligne également des évolutions dans la répartition des volumes entre plateformes : Steam a légèrement dépassé PlayStation au deuxième trimestre, tandis que Xbox a atteint 21,2 % des unités distribuées. Ces volumes incluent toutefois les copies obtenues via les abonnements, ce qui peut notamment faire varier la part de Xbox.

L'étude met surtout en évidence une concurrence croissante entre les nouveautés. Le nombre de jeux premium publiés sur Steam a augmenté depuis 2023, sans que leur part dans les revenus progresse dans les mêmes proportions. Les titres déjà commercialisés continuent ainsi de représenter généralement 60 à 80 % du chiffre d'affaires premium trimestriel de Steam. Le catalogue conserve donc un poids économique majeur malgré la multiplication des sorties.

Les jeux d'action occupent la première place en matière de revenus premium, mais les profils diffèrent selon les plateformes. Sur PlayStation, les jeux de sport et les shooters occupent une place importante derrière l'action, tandis que Steam se distingue davantage par les RPG et les shooters. Le temps consacré aux jeux premium sur Steam a progressé d'environ 13 % au premier semestre, avec une hausse particulièrement forte pour l'action (+28 %) et la stratégie (+24 %), alors que le RPG recule de 14 %.

Autre tendance relevée par Sensor Tower : le poids des franchises, remakes et remasters. Sur Steam, les revenus premium issus des franchises AAA sont passés d'environ 3,1 milliards de dollars en 2024 à 4 milliards en 2025. Les remakes et remasters AAA ont également progressé pour atteindre environ 408 millions de dollars. Le nombre de sorties concernées n'ayant pas augmenté dans les mêmes proportions, l'étude y voit une concentration accrue des revenus sur des propriétés intellectuelles déjà établies.

Le rapport montre parallèlement que le prix élevé n'est pas une condition nécessaire pour atteindre des volumes importants. Les productions commercialisées autour de 70 dollars restent très présentes parmi les meilleures ventes, mais Sensor Tower relève également les performances de jeux proposés à des tarifs intermédiaires ou faibles. Cette coexistence de modèles tarifaires accompagne un marché où productions AAA, AA et indépendantes peuvent atteindre des volumes significatifs selon des dynamiques très différentes.

Enfin, l'étude consacre une partie importante aux mécanismes de visibilité. Les grands événements restent associés à de fortes progressions des listes de souhaits sur Steam, notamment autour du Summer Game Fest, des Game Awards et de la Gamescom. Aux Etats-Unis, Sensor Tower estime par ailleurs que les investissements publicitaires numériques des éditeurs PC et consoles ont reculé de 24 % sur un an entre août 2025 et juillet 2026. Meta et YouTube concentrent à eux seuls environ 76 % des dépenses publicitaires sociales mesurées sur ce marché.

Les données du rapport sont des estimations de Sensor Tower. Pour les jeux PC et consoles, elles couvrent Steam, PlayStation et Xbox et s'appuient sur plus de 140 000 jeux dans plus de 50 pays. Les estimations de revenus sont exprimées en brut, avant déduction de la commission des plateformes.

L'étude complète, Gaming Deep Dive : PC/Console Premium Gaming - The state of PC/Console Premium Gaming in 2026, est disponible sur le site de Sensor Tower.