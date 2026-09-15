Près de 13 800 suppressions d'emplois attendues dans le jeu vidéo en 2026

La vague de suppressions d'emplois qui touche l'industrie du jeu vidéo depuis plusieurs années devrait se poursuivre en 2026. Selon la dernière projection de l'ASGC Games Industry Layoffs Tracker, mise à jour le 10 septembre, environ 13 800 emplois pourraient être supprimés dans le monde cette année.

Cette estimation a fortement évolué depuis le début de l'année. Le tracker anticipait 8 025 suppressions de postes le 6 janvier, puis un peu plus de 10 000 en février et mars. La prévision a ensuite dépassé 11 000 au printemps avant d'être portée à 13 878 le 10 juillet, 14 259 le 26 juillet et d'atteindre un maximum de 14 666 le 11 août. Au 10 septembre, la projection est revenue à 13 800 emplois supprimés. [1]

Cette révision à la baisse ne traduit toutefois pas une diminution du nombre de licenciements déjà enregistrés. Au contraire, celui-ci continue de progresser : 10 318 suppressions de postes étaient recensées au 10 septembre, contre 9 781 fin juillet et 10 140 le 11 août. C'est la composante prévisionnelle pour les derniers mois de l'année qui a été revue à la baisse, passant de 4 526 emplois attendus le 11 août à 3 482 au 10 septembre.

La trajectoire suivie depuis janvier montre également à quel point les perspectives se sont dégradées au cours de l'année. Début janvier, seuls 115 licenciements étaient effectivement recensés et 7 910 supplémentaires anticipés. Neuf mois plus tard, les suppressions déjà constatées représentent près des trois quarts du total désormais projeté pour l'ensemble de 2026.

Une crise de l'emploi qui se prolonge

Les précédentes analyses publiées à partir des données compilées par Amir Satvat, à l'origine du tracker, soulignent également la concentration géographique et économique des restructurations. L'Amérique du Nord représente la majorité des emplois concernés, tandis qu'avec l'Europe, les deux régions concentrent l'essentiel des opérations de réduction d'effectifs. Une part importante des suppressions de postes provient par ailleurs de quelques restructurations conduites par les grands groupes du secteur.

La situation s'inscrit dans une crise de l'emploi engagée depuis plusieurs années. Le tracker recense environ 8 500 suppressions de postes en 2022, 10 500 en 2023, 15 631 en 2024 et 9 197 en 2025. Si la projection actuelle de 13 800 licenciements pour 2026 se confirme, le secteur approcherait ainsi 57 600 emplois supprimés en cinq ans.

Ces réductions d'effectifs interviennent pourtant dans une industrie dont le marché mondial reste important. Elles témoignent davantage d'une restructuration prolongée du secteur que d'un effondrement de la consommation : ralentissement des investissements, difficultés de financement, hausse des coûts de production, concentration du temps de jeu et des dépenses sur un nombre limité de titres, fermetures de studios et réorganisation des grands éditeurs après les phases d'expansion des années précédentes.

Les données de l'ASGC Games Industry Layoffs Tracker doivent néanmoins être considérées comme des estimations évolutives. Comme l'illustre la baisse de la projection entre août et septembre, le total attendu pour la fin de l'année est régulièrement recalculé en fonction des licenciements effectivement annoncés et des informations disponibles. La donnée la plus solide à ce stade reste donc celle des 10 318 suppressions de postes déjà recensées au 10 septembre 2026, tandis que les 13 800 constituent une projection pour l'ensemble de l'année.