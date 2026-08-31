La Sacem publie son premier panorama sur la musique et le jeu vidéo

À l'occasion du colloque "Les jeux vidéo à l'avant-garde de la création musicale et artistique", organisé à la Philharmonie de Paris, la Sacem a dévoilé un panorama inédit consacré à la musique dans le jeu vidéo.

Alors que la Philharmonie de Paris accueille, depuis le 2 avril, l'exposition Video Games & Music, dont la Sacem est partenaire, consacré à l'histoire des liens entre musique et jeu vidéo, de l'ère 8?bits aux grandes productions symphoniques, la Sacem prolonge cette réflexion en publiant un état des lieux inédit d'un secteur en pleine évolution.

Aujourd'hui, la musique occupe une place essentielle dans l'expérience vidéoludique. Bien plus qu'un simple accompagnement sonore, elle contribue à la narration, renforce l'immersion des joueurs et participe pleinement à l'identité des oeuvres. Portée par des processus créatifs spécifiques, la musique de jeu vidéo s'est progressivement affirmée comme un répertoire à part entière, capable d'exister bien au-delà du jeu lui-même. L'expansion des concerts dédiés et des interprétations symphoniques témoigne désormais de son rayonnement auprès d'un public toujours plus large.

Pourtant, malgré son poids culturel et économique croissant, la filière reste encore en quête de repères communs. Consciente de ces enjeux, la Sacem a réuni en 2024, pour la première fois, près de 300 professionnels du secteur - compositeurs, développeurs, producteurs et éditeurs - afin d'identifier les principaux défis auxquels est confronté cet écosystème à la croisée des industries musicale et vidéoludique.

Dans le prolongement de cette rencontre, les équipes de la Sacem ont entrepris la réalisation de ce premier panorama, avec le soutien du Centre national de la musique (CNM), du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) ainsi que de nombreux studios, créateurs et experts du secteur.

Cette publication a pour ambition de mieux faire connaître les réalités de la création musicale pour le jeu vidéo, d'apporter des repères à l'ensemble des acteurs de la filière et de contribuer à la structuration d'un écosystème en pleine croissance.

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