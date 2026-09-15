Le marché mondial du jeu vidéo devrait atteindre 214 milliards de dollars en 2026

Newzoo publie l'édition 2026 de son Global Games Market Report, qui dresse un état des lieux du marché mondial du jeu vidéo et de ses principales évolutions. Le cabinet estime que le secteur devrait générer 213,9 milliards de dollars de revenus en 2026, en progression de 6,1 % sur un an, avec une croissance attendue sur l'ensemble des grandes régions et des plateformes.

Le mobile demeure de très loin le premier segment du marché avec 121,1 milliards de dollars de revenus, soit 57 % du total, en hausse de 6,8 %. Les consoles représenteraient 46,9 milliards de dollars (+5,1 %) et le PC 45,9 milliards (+5,3 %). Newzoo prévoit que le marché mondial atteindra 242,8 milliards de dollars en 2029, mais avec un rythme de croissance progressivement moins soutenu.

Le marché mondial par plateforme

3,7 milliards de joueurs, mais une croissance qui approche de ses limites

Le nombre de joueurs devrait atteindre 3,70 milliards en 2026, soit une progression de 4,4 % en un an. Parmi eux, 1,65 milliard dépenseraient de l'argent dans les jeux, soit 44,6 % des joueurs. Le revenu annuel moyen par joueur payant s'établirait à 129,6 dollars, en hausse limitée de 1,4 %.

L'un des principaux enseignements du rapport concerne justement l'essoufflement progressif de la croissance par l'acquisition de nouveaux joueurs. Ceux-ci représentent désormais 62 % de la population mondiale connectée et Newzoo prévoit que le taux de conversion des joueurs en acheteurs devrait plafonner jusqu'en 2029. La croissance du marché dépendra donc de plus en plus de la capacité de l'industrie à monétiser et fidéliser son audience existante, plutôt que de l'élargissement du nombre de joueurs.

Cette évolution est particulièrement visible sur mobile. Le nombre de joueurs devrait encore progresser de 3,9 % pour atteindre 3,10 milliards en 2026, tandis que les téléchargements continuent de diminuer. Newzoo relève une baisse mondiale des téléchargements de 25 % au premier semestre 2026, parallèlement à une augmentation de 30 % du coût d'acquisition par installation. La croissance des revenus repose ainsi davantage sur la rétention et l'augmentation des dépenses des joueurs déjà acquis.

La croissance des joueurs se déplace vers les marchés émergents

L'Asie-Pacifique demeure le premier marché mondial avec 100,7 milliards de dollars de revenus, devant l'Amérique du Nord (56,9 milliards) et l'Europe (38,5 milliards). À eux seuls, la Chine et les Etats-Unis devraient représenter 52 % des dépenses mondiales consacrées aux jeux vidéo en 2026.

La progression du nombre de joueurs est cependant désormais plus rapide dans les régions émergentes. Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent une croissance de 7,9 % de leur population de joueurs, contre 4,7 % en Amérique latine, 4 % en Asie-Pacifique, 2,7 % en Europe et seulement 1,5 % en Amérique du Nord. Sur mobile, l'Asie centrale et du Sud, l'Asie du Sud-Est ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique devraient représenter ensemble 80 % des nouveaux joueurs gagnés en 2026.

Le rapport souligne enfin la forte concentration des performances autour d'un nombre limité de productions. Sur PC, la plupart des jeux-services établis enregistrent des revenus stables ou en recul, la croissance étant portée par quelques titres. Sur consoles, Newzoo estime que le lancement de Grand Theft Auto VI en novembre constituera un moteur déterminant de la croissance 2026 et considère que, sans ce titre, les revenus du segment seraient en baisse sur l'année.

Au-delà d'un marché mondial qui continue donc de progresser, le rapport 2026 de Newzoo met surtout en évidence un changement des moteurs de croissance de l'industrie. Dans un marché où la pénétration du jeu vidéo approche progressivement de ses limites, les enjeux se déplacent vers la fidélisation, la monétisation des audiences existantes et la capacité des éditeurs à émerger dans un environnement où le temps et les dépenses des joueurs restent fortement concentrés.

Le Global Games Market Report 2026 - Free Edition détaille également les évolutions par plateforme et par région, les genres et jeux générant le plus de revenus ainsi que les résultats financiers des principaux groupes cotés de l'industrie.

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